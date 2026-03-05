Путін стрімко втрачає позиції: на що Кремлю вже не вистачає сил

Ситуація на Близькому Сході поділила країни світу на тих, хто підтримує США, та тих, хто підтримує Іран. Президент України Володимир Зеленський розповів про можливу допомогу Росії Ірану.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Очільник України зазначив, що на сьогодні Росія не проявляє себе як союзник Ірану.

“Може, вона і хотіла б, але ми вже бачили із Сирією і зараз бачимо на прикладі Ірану: я думаю, в них просто не вистачає сил для цього. Всі сили – вони або знаходяться в землі України, або задіяні у війні проти України”, — зазначив Зеленський.

При цьому президент України висловив упевненість, що Росія допомагає Ірану зброєю.

“Ми розуміємо, що вони можуть надавати електроніку для “Шахедів”. Я думаю, що все це є в уламках “Шахедів”, які сьогодні б’ють по Близькому Сходу. Розвідки партнерів – якщо вони поділяться інформацією, це підтвердиться. Тому що в іранських “Шахедах” є компоненти російського виробництва. Це те, що ми точно розуміємо”, — зауважив очільник України.

Серед допомоги, за словами Зеленського, Росія може надавати Ірану системи ППО. У них їх достатньо багато, пояснив президент України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що події на Близькому Сході можуть значно погіршити ситуацію в Україні. Проблема, насамперед, може виникнути з ракетами до систем ППО. У Верховній Раді повідомили про просте рішення цієї проблеми.

Народний депутат Олег Дунда зазначив, що президент України Володимир Зеленський та багато інших спікерів почали говорити, що у разі якщо війна на Близькому Сході затягнеться, Україна матиме проблеми з ракетами ППО. Рубіо, за його словами, також у своєму виступі підтвердив — США виробляє замало перехоплювачів, щоб покрити всі необхідні витрати в умовах війни.



