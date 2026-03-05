Путін стрімко втрачає позиції: на що Кремлю вже не вистачає сил

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ситуація на Близькому Сході поділила країни світу на тих, хто підтримує США, та тих, хто підтримує Іран. Президент України Володимир Зеленський розповів про можливу допомогу Росії Ірану.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Очільник України зазначив, що на сьогодні Росія не проявляє себе як союзник Ірану.
При цьому президент України висловив упевненість, що Росія допомагає Ірану зброєю.
Серед допомоги, за словами Зеленського, Росія може надавати Ірану системи ППО. У них їх достатньо багато, пояснив президент України.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що події на Близькому Сході можуть значно погіршити ситуацію в Україні. Проблема, насамперед, може виникнути з ракетами до систем ППО. У Верховній Раді повідомили про просте рішення цієї проблеми.
Народний депутат Олег Дунда зазначив, що президент України Володимир Зеленський та багато інших спікерів почали говорити, що у разі якщо війна на Близькому Сході затягнеться, Україна матиме проблеми з ракетами ППО. Рубіо, за його словами, також у своєму виступі підтвердив — США виробляє замало перехоплювачів, щоб покрити всі необхідні витрати в умовах війни.