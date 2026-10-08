Путин свирепствует: что приказал разрушить в Киеве как можно скорее

Россия может попытаться усилить удары по украинской инфраструктуре этой зимой, а одной из ключевых целей способны стать мосты Киева. К такому выводу приходит автор The Telegraph, анализируя изменение характера российских атак и ситуацию на фронте.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его оценке, российское наступление на Донбассе в последние месяцы сталкивается с серьезными трудностями. Украина продолжает оказывать давление в районах Покровска и Лимана, тогда как российская армия несет значительные потери.

На этом фоне Кремль, как считает автор, может снова прибегнуть к тактике массированных ударов по городам и критической инфраструктуре. Для ее реализации, по данным публикации, к планированию может быть привлечен генерал Сергей Суровикин, известный своим участием в российской военной кампании в Сирии.

Особое внимание автор уделяет Киеву. Анализ The Telegraph на основе данных ACLED показывает увеличение доли ракетных и беспилотных ударов по столице среди всех атак по территории Украины.

Потенциально уязвимыми объектами названы семь мостов через Днепр. Киев является важнейшим транспортным узлом, соединяющим левобережную и правобережную части города. Поэтому серьезное повреждение мостовой инфраструктуры может создать масштабные проблемы для автомобильного и железнодорожного сообщения.

Дополнительным фактором риска автор считает дефицит средств противовоздушной обороны. В частности, Украине нужны мощные ракеты-перехватчики для систем Patriot, запас которых ограничен.

По версии The Telegraph, Москва рассчитывает на стратегию истощения: наносить удары по инфраструктуре, повышать нагрузку на украинскую экономику и одновременно продолжать наступление на фронте.

Автор предупреждает, что возможная кампания против инфраструктуры может быть рассчитана не только на военный эффект. Ее задача — усилить давление на украинское общество и заставить людей требовать прекращения войны.

При этом The Telegraph отмечает: подобная стратегия уже применялась Россией и ее союзниками в Сирии, однако не привела к желаемому политическому результату. Главным вопросом теперь остается способность Украины и ее западных партнеров выдерживать затяжное противостояние.

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