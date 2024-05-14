Путин своими кадровыми решениями развалил «всесильный тандем»: какие последствия

Российский диктатор Владимир Путин после выборов полностью обнулил все договоренности с элитами, об этом свидетельствуют новые кадровые назначения, отметил политолог Вадим Денисенко. То есть, по его словам, теперь старые правила игры уже не работают, а новых еще нет.

Владимир Путин

При этом политолог утверждает, что главная перестановка – не в Минобороны страны-агрессора, а понижение статуса экс-секретаря Совбеза Николая Патрушева до уровня помощника президента. При этом эксперт напомнил, что до увольнения из Совбеза Патрушев был куратором всех силовиков.

"Что касается самого Патрушева, то его новое поле деятельности – кораблестроение. Это с одной стороны похоже на назначение Буденного заместителем министра АПК по коневодству. А с другой – это не только конфликт с руководством ВТБ, (банк отвечает за строительство новых кораблей), но и сверхважный участок работы связан прежде всего с Северным морским путем и всеми военными флотами", -

подчеркнул политолог.

Что касается Минобороны, говорит Денисенко, то во времена Шойгу оно было разделено между Шойгу и людьми Патрушева и Чемезова (плюс остатки от Сеердюкова, который сейчас работает в структурах Ростеха).

"Так вот сейчас мы видим блицкриг по зачистке МО от топ-менеджеров, которые ориентировались на выше названных персонажей. А вместе с тем и попытку уничтожить существующую коррупционную цепочку: Минобороны (Шойгу) – ВПК (Чемезов) – силовики (Патрушев). Не секрет также и то, что в высшем руководстве ФСБ есть ряд людей Патрушева и Чемезова и пока нужно только смотреть, будут ли увольнения и там",

— считает Денисенко.

По его словам, всеми кадровыми назначениями Путин развалил самый сильный тандем в своем окружении: тандем Патрушева и Чемезова, который мог стать государством в государстве. Собственно, все кадровые изменения последних дней связаны именно с ростом влияния и даже сращиванием этого тандема.

При этом Денисенко утверждает, что новый министр обороны Андрей Белоусов никакой не идеолог "экономического контрсанкционного чуда", как об этом многие писали в последние дни. Он, по словам политолога, был, прежде всего, "государевым глазом" в правительстве Мишустина. В Минобороны он имеет две функции: провести зачистку и перенаправление коррупционных схем, а также улучшить технологические цепочки между Ростехом и армией.

"Ждать чуда, как многие пишет, – малореально. Однако в определенных точечных задачах он наверняка покажет результат. Повторюсь: в точечных проектах",

– подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его мнению, важно обратить внимание на малоприметный пост министра спорта, который достался ставленнику Кириенко Дегтяреву. Судя по всему, в Кремле побоялись создавать отдельную структуру по молодежи (молодежь и мигранты – две главные проблемные точки российской власти) и "прикрылись" спортом. Важно, что этот вопрос хотел бы курировать Кириенко, но новому министру дали другого президентского куратора — Дюмина. Дюмин в своем функционале также будет Госсовет (тоже конкуренция с Кириенко) и ВПК (конкуренция с Чемезовым и, наверное, пока поддержка Белоусова). При этом, добавляет Денисенко, сейчас все аналитики говорят, что должность помощника президента для Дюмина – это транзит перед скачком вверх.

"Наверное, это так. Но предыдущий транзит (должность губернатора) затянулся на долгие годы",

– добавил политолог.

При этом Денисенко подчеркнул, что главный вопрос, на который ответа нет: на кого во всех этих кадровых играх опирался Путин.

"Пока мы можем только догадываться кто это, но от ответа на этот вопрос будет зависеть то, кто будет образовывать новый ближайший круг Путина после того, как политик номер два (Патрушев), как минимум временно, потерял свой статус",

– подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что всесильного Патрушева унизили , назначив на должность помощник Путина.