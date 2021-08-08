Путин съязвил, отвечая на вопрос о санкциях против России на Олимпиаде

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Кравцев Сергей
Президент РФ Путин съязвил, заявляя о том, что отсутствие государственного флага России на Олимпиаде в Токио абсолютно никак не повлияло на участие в Олимпийских играх российских спортсменов и те показали хорошие результаты, удивив весь мир. Санкции Всемирного антидопингового агентства, из-за которого атлеты РФ выступали под флагом ОКР, оказались неэффективными. Как информирует издание "Комментарии", об этом Путин сказал во время своей беседы с работниками завода в Башкирии, передает канал "Россия 24".
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля
Владимир Путин заявил, что, конечно же, российский флаг должен был быть на Олимпиаде, но даже его отсутствие не стало проблемой, ведь российские атлеты все равно выступали с символикой своей страны и с российским триколором, ведь на эмблеме ОКР есть флаг РФ. Следовательно, все попытки лишить российскую сборную символики не увенчались успехом.
Отметим, что согласно наказания Всемирного антидопингового агентства спортсмены РФ лишены возможности выступать на международных соревнованиях, используя национальную символику РФ до 16 декабря 2022 года. Именно поэтому российская сборная на Олимпиаде в Токио не имела права использовать государственный флаг и гимн страны, даже когда спортсмены подымались на пьедестал для награждения. В итоге российская сборная оказалась единственной без возможности выступать под государственным флагом.
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сегодня, 16:19
Вся біда-проблема "Русі - RUSSIA" не в тих її "агресивністях, мілітаризмах, диктаторських режимах влади ... " і подібних зловчинностях, а лише в тому, що "Росїї нє по справедлівості досталісь огромниє пріродниє ресурси, коториє должни прінадлєжать всему міру народам Землі". тьак от: оце що в лапках випиане ні хто інший не промовив у свій час, як американська стара шкапа - тодішній держсекретар Мадлен Олбрайт. Тобто ненароком висловила потаємні думки вголос, маючи на увазі "всєму міру Землі" в першу чергу мирового жандарма свої З'єднані Штати Америки, які мабуть не правильно чогось називають "СПОЛУЧЕНІ", бо "сполуки" - це дійсно "соєдінения" в науці хімії, в практичній хімії. От за того вони й "хімічать" увесь час у світі.
Днепр
сегодня, 16:00
Да нет, с допингом получалось лучше. Ерничаешь, путяша.