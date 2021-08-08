Путин съязвил, отвечая на вопрос о санкциях против России на Олимпиаде

Президент РФ Путин съязвил, заявляя о том, что отсутствие государственного флага России на Олимпиаде в Токио абсолютно никак не повлияло на участие в Олимпийских играх российских спортсменов и те показали хорошие результаты, удивив весь мир. Санкции Всемирного антидопингового агентства, из-за которого атлеты РФ выступали под флагом ОКР, оказались неэффективными. Как информирует издание "Комментарии", об этом Путин сказал во время своей беседы с работниками завода в Башкирии, передает канал "Россия 24".

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Владимир Путин заявил, что, конечно же, российский флаг должен был быть на Олимпиаде, но даже его отсутствие не стало проблемой, ведь российские атлеты все равно выступали с символикой своей страны и с российским триколором, ведь на эмблеме ОКР есть флаг РФ. Следовательно, все попытки лишить российскую сборную символики не увенчались успехом.

"Музыка Чайковского МОК нравится больше, чем музыка Александрова? Ну пусть слушают музыку Чайковского", – заявил Путин.

Отметим, что согласно наказания Всемирного антидопингового агентства спортсмены РФ лишены возможности выступать на международных соревнованиях, используя национальную символику РФ до 16 декабря 2022 года. Именно поэтому российская сборная на Олимпиаде в Токио не имела права использовать государственный флаг и гимн страны, даже когда спортсмены подымались на пьедестал для награждения. В итоге российская сборная оказалась единственной без возможности выступать под государственным флагом.

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