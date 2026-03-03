Путин таки достиг своего: что теперь говорит Кремль о переговорах

Рубрики
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "никакой ясности по поводу сроков и места" очередных переговоров между Россией, США и Украиной по мирному урегулированию до сих пор нет. Как информирует портал "Комментарии", соответствующее заявление Песков сделал во время общения со СМИ.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Главный рупор Кремля отметил, что вряд ли пока в качестве площадки для мирных переговоров можно рассматривать Абу-Даби.
Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский прокомментировал информацию западных медиа о возможном выходе России из переговорного процесса в случае отказа Украины передать ей Донбасс.
По словам главы государства, стороны садятся за стол переговоров не для ультиматумов, а для достижения результата.
Также издание "Комментарии" писало — Владимир Зеленский сообщил, что следующая трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России может состояться 5 или 6 марта, "как и планировалось". Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью итальянскому изданию Corriere Della Serra.
Президент подчеркнул, что предпочел бы проведение переговоров в Женеве или другой европейской стране, поскольку конфликт происходит "на нашем континенте". Если Россия будет настаивать на нейтральной территории, то возможными вариантами он назвал Австрию, Ватикан или Турцию.