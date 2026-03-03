Путин таки достиг своего: что теперь говорит Кремль о переговорах

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "никакой ясности по поводу сроков и места" очередных переговоров между Россией, США и Украиной по мирному урегулированию до сих пор нет. Как информирует портал "Комментарии", соответствующее заявление Песков сделал во время общения со СМИ.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля отметил, что вряд ли пока в качестве площадки для мирных переговоров можно рассматривать Абу-Даби.

"Пока никакой ясности по поводу сроков и места нет. Как только она появится, мы вас проинформируем... В эти дни вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам", — заметил Дмитрий Песков.

Читайте на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский прокомментировал информацию западных медиа о возможном выходе России из переговорного процесса в случае отказа Украины передать ей Донбасс.

По словам главы государства, стороны садятся за стол переговоров не для ультиматумов, а для достижения результата.

Также издание "Комментарии" писало — Владимир Зеленский сообщил, что следующая трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России может состояться 5 или 6 марта, "как и планировалось". Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью итальянскому изданию Corriere Della Serra.

"Никто не откладывал следующую трехстороннюю встречу с американцами даже после нападения на Иран. Я считаю, что она может состояться 5 или 6 марта, как и планировалось. Возможно, она не будет в Абу-Даби", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что предпочел бы проведение переговоров в Женеве или другой европейской стране, поскольку конфликт происходит "на нашем континенте". Если Россия будет настаивать на нейтральной территории, то возможными вариантами он назвал Австрию, Ватикан или Турцию.



