Путін таки досяг свого: що тепер говорить Кремль про переговори

Пресс-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "жодної ясності щодо термінів і місця" чергових переговорів між Росією, США та Україною щодо мирного врегулювання досі немає. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву Пєсков зробив під час спілкування зі ЗМІ.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Головний рупор Кремля зазначив, що навряд чи наразі як майданчик для мирних переговорів можна розглядати Абу-Дабі.

"Поки жодної ясності щодо термінів і місця немає. Як тільки вона з'явиться, ми вас поінформуємо... У ці дні навряд чи можна говорити про можливість зустрічі в Абу-Дабі зі зрозумілих причин", – зауважив Дмитро Пєсков.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський прокоментував інформацію західних медіа про можливий вихід Росії з переговорного процесу у разі відмови України передати їй Донбас.

За словами глави держави, сторони сідають за стіл перемовин не для ультиматумів, а для досягнення результату.

Також видання "Коментарі" писало – Володимир Зеленський повідомив, що наступна тристороння зустріч за участю України, США та Росії може відбутися 5 або 6 березня, "як і планувалося". Про це він розповів у ексклюзивному інтерв’ю італійському виданню Corriere Della Serra.

"Ніхто не відкладав наступну тристоронню зустріч з американцями, навіть після нападу на Іран. Я вважаю, що вона може відбутися 5 чи 6 березня, як і планувалося. Можливо, вона не буде в Абу-Дабі", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що віддав би перевагу проведенню переговорів у Женеві або іншій європейській країні, оскільки конфлікт відбувається "на нашому континенті". Якщо Росія наполягатиме на нейтральній території, можливими варіантами він назвав Австрію, Ватикан або Туреччину.



