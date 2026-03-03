Путін таки досяг свого: що тепер говорить Кремль про переговори

Рубрики
Кравцев Сергей
Пресс-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "жодної ясності щодо термінів і місця" чергових переговорів між Росією, США та Україною щодо мирного врегулювання досі немає. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву Пєсков зробив під час спілкування зі ЗМІ.
Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел
Головний рупор Кремля зазначив, що навряд чи наразі як майданчик для мирних переговорів можна розглядати Абу-Дабі.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський прокоментував інформацію західних медіа про можливий вихід Росії з переговорного процесу у разі відмови України передати їй Донбас.
За словами глави держави, сторони сідають за стіл перемовин не для ультиматумів, а для досягнення результату.
Також видання "Коментарі" писало – Володимир Зеленський повідомив, що наступна тристороння зустріч за участю України, США та Росії може відбутися 5 або 6 березня, "як і планувалося". Про це він розповів у ексклюзивному інтерв’ю італійському виданню Corriere Della Serra.
Президент підкреслив, що віддав би перевагу проведенню переговорів у Женеві або іншій європейській країні, оскільки конфлікт відбувається "на нашому континенті". Якщо Росія наполягатиме на нейтральній території, можливими варіантами він назвав Австрію, Ватикан або Туреччину.