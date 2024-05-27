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Путин такого не ожидал: в какое «сакральное» место долетели дроны

Украинские дроны долетели до дворца кремлевского диктатора в Геленджике, об этом сообщают телеграмм-каналы. Об ударе дронами по гражданской инфраструктуре сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев

сегодня, 16:39
Автор:
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Ткачик Олеся
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В ночь на 27 мая в Краснодарском крае РФ раздалась серия взрывов. Стало известно, что украинскими дронами были атакованы объекты вблизи русского Геленджика. Там находится дворец кремлевского диктатора Владимира Путина.

Путин такого не ожидал: в какое «сакральное» место долетели дроны

Дрон

Информацию о прилетах уже подтвердил губернатор края Вениамин Кондратьев. Он заявил, что целью украинских беспилотников были якобы "гражданские объекты" в Геленджике. По его информации, в результате атаки в селе Криница обломками поврежден недостроенный дом, а в хуторе Джанхот дрон упал на деревья.

Традиционно в России заявили, что их противовоздушная оборона уничтожила все украинские дроны. При этом в министерстве обороны страны-агрессора рассказали, что в Краснодарском крае ночью уничтожили четыре украинских беспилотника.

При этом Telegram-канал NEXTA Live утверждает, что целью украинских дронов, очень вероятно, был путинский дворец в Геленджике.

"В Кринице расположены виноградники и винодельня, которая может относиться к резиденции российского диктатора",
— говорится в сообщении телеграмм-канала.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 27 мая украинские дроны атаковали российскую радиолокационную станцию дальнего обнаружения "Воронеж-М" в городе Орске. Как отметил политический эксперт Александр Кочектов, здесь дело даже отнюдь не в рекордной дальности полета дрона, а в выборе цели. Тем более, добавляет эксперт, что несколько дней назад украинский дрон попал в похожую станцию "Воронеж-2М" под Армовиром. А еще в апреле подобная пробная атака была на загоризонтную станцию "Контейнер".





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Источник: https://www.svoboda.org/a/v-gelendzhike-drony-atakovali-obekty-u-dvortsa-putina-/32965257.html
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