Путин такого не ожидал: в какое «сакральное» место долетели дроны

В ночь на 27 мая в Краснодарском крае РФ раздалась серия взрывов. Стало известно, что украинскими дронами были атакованы объекты вблизи русского Геленджика. Там находится дворец кремлевского диктатора Владимира Путина.

Дрон

Информацию о прилетах уже подтвердил губернатор края Вениамин Кондратьев. Он заявил, что целью украинских беспилотников были якобы "гражданские объекты" в Геленджике. По его информации, в результате атаки в селе Криница обломками поврежден недостроенный дом, а в хуторе Джанхот дрон упал на деревья.

Традиционно в России заявили, что их противовоздушная оборона уничтожила все украинские дроны. При этом в министерстве обороны страны-агрессора рассказали, что в Краснодарском крае ночью уничтожили четыре украинских беспилотника.

При этом Telegram-канал NEXTA Live утверждает, что целью украинских дронов, очень вероятно, был путинский дворец в Геленджике.

"В Кринице расположены виноградники и винодельня, которая может относиться к резиденции российского диктатора",

— говорится в сообщении телеграмм-канала.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ночь на 27 мая украинские дроны атаковали российскую радиолокационную станцию дальнего обнаружения "Воронеж-М" в городе Орске. Как отметил политический эксперт Александр Кочектов, здесь дело даже отнюдь не в рекордной дальности полета дрона, а в выборе цели. Тем более, добавляет эксперт, что несколько дней назад украинский дрон попал в похожую станцию "Воронеж-2М" под Армовиром. А еще в апреле подобная пробная атака была на загоризонтную станцию "Контейнер".





