Путин теряет главный аргумент: почему Москва панически боится перемирия

Россия все активнее использует массированные атаки по украинским городам на фоне ухудшения ситуации для своих войск на фронте. К такому выводу пришли аналитики американского издания The Atlantic, которые считают, что кампания Кремля в Украине сталкивается с нарастающими проблемами, а удары по гражданской инфраструктуре становятся одним из немногих инструментов давления, оставшихся в распоряжении Владимира Путина.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

С начала мая российские войска значительно усилили обстрелы украинских населенных пунктов. В результате многочисленных атак были разрушены жилые дома, а число погибших среди мирного населения исчисляется десятками. Однако, по мнению авторов публикации, эти удары не свидетельствуют о силе России, а наоборот, демонстрируют отсутствие значимых успехов на поле боя.

Отмечается, что за первые пять месяцев 2026 года российская армия столкнулась с серьезными трудностями в продвижении и даже потеряла часть ранее занятых позиций. Одновременно продолжают расти потери личного состава и техники, что осложняет выполнение поставленных Кремлем задач.

Дополнительным вызовом для Москвы стали украинские удары по объектам в российском тылу. Украина расширила кампанию атак беспилотников по логистическим узлам, складам и промышленным предприятиям, что существенно осложняет снабжение российских войск. Эти операции подрывают попытки Кремля убедить общество в неизбежности победы.

По данным The Atlantic, внутри самой России все чаще звучат вопросы о цене войны и реальности достижения заявленных целей. Тем не менее эксперты не ожидают скорого окончания конфликта. По их мнению, Путин продолжит военную кампанию, поскольку компромиссный мир на нынешних условиях означал бы признание существования независимой и сильной Украины, что в Кремле могут воспринять как историческое поражение.

Именно поэтому, считают аналитики, Москва может сделать ставку на дальнейшее усиление давления на украинские города, пытаясь компенсировать отсутствие решающих успехов на фронте.

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