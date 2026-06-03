Путін втрачає головний аргумент: чому Москва панічно боїться перемир'я

Росія активніше використовує масовані атаки по українських містах на тлі погіршення ситуації для своїх військ на фронті. Такого висновку дійшли аналітики американського видання The Atlantic, які вважають, що кампанія Кремля в Україні стикається з наростаючими проблемами, а удари по цивільній інфраструктурі стають одним із небагатьох інструментів тиску, які залишилися в розпорядженні Володимира Путіна.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

З початку травня російські війська значно посилили обстріл українських населених пунктів. Внаслідок численних атак було зруйновано житлові будинки, а кількість загиблих серед мирного населення обчислюється десятками. Однак, на думку авторів публікації, ці удари не свідчать про силу Росії, а, навпаки, демонструють відсутність значних успіхів на полі бою.

Зазначається, що за перші п'ять місяців 2026 року російська армія зіткнулася з серйозними труднощами у просуванні та навіть втратила частину раніше зайнятих позицій. Одночасно продовжують зростати втрати особового складу та техніки, що ускладнює виконання поставлених Кремлем завдань.

Додатковим викликом для Москви стали українські удари по об'єктах у російському тилу. Україна розширила кампанію атак безпілотників по логістичним вузлам, складам та промисловим підприємствам, що суттєво ускладнює постачання російських військ. Ці операції підривають спроби Кремля переконати суспільство у неминучості перемоги.

За даними The Atlantic, усередині самої Росії все частіше звучать питання про ціну війни та реальність досягнення заявлених цілей. Проте експерти не очікують на швидке закінчення конфлікту. На їхню думку, Путін продовжить військову кампанію, оскільки компромісний світ на нинішніх умовах означав би визнання існування незалежної та сильної України, що у Кремлі можуть сприйняти як історичну поразку.

Саме тому, вважають аналітики, Москва може зробити ставку на подальше посилення тиску на українські міста, намагаючись компенсувати відсутність вирішальних успіхів на фронті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін збирає еліту на тлі тривожних цифр: економіка Росії підійшла до небезпечної межі.



