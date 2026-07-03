Путин теряет поддержку: рейтинги Кремля рухнули быстрее всего за годы войны

Рейтинг доверия к российскому диктатору Владимиру Путину продемонстрировал самое резкое падение с начала полномасштабного вторжения в Украину. К таким выводам пришли сразу несколько российских социологических служб, включая подконтрольный Кремлю Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

За последнюю неделю уровень доверия к Путину сократился на 3,4 процентных пункта – с 76,7% до 73,3%. В то же время уровень одобрения его деятельности упал еще более ощутимо – с 70,4% до 66,9%. Это самое недельное проседание соответствующих показателей за последние годы.

Негативную тенденцию подтверждает и Фонд общественного мнения, также сотрудничающий с российскими властями. По его данным, доля граждан, положительно оценивающих работу Путина, за неделю снизилась до 70%.

Еще более заметное падение зафиксировал независимый "Левада-центр". Согласно его исследованию, в июне уровень одобрения деятельности главы Кремля снизился сразу на пять процентных пунктов – с 79 до 74%. Одновременно резко возросло количество россиян, негативно оценивающих работу президента. Их доля увеличилась с 15% до 21% – это самый высокий показатель со времени объявления мобилизации осенью 2022 года.

Социологи также обращают внимание на стремительное сокращение количества граждан, считающих, что страна движется по правильному курсу.

По мнению аналитиков, ухудшение общественных настроений совпало с масштабными проблемами топливного рынка России, возникшими после ударов по нефтяной инфраструктуре. Дополнительным фактором стала изоляция оккупированного Крыма, приведшая к срыву туристического сезона и острейшему дефициту горючего на полуострове. Совокупность этих факторов все сильнее сказывается на настроениях русского общества.

Читайте на портале "Комментарии" — украинские дальнобойные удары все ощутимее изменяют ситуацию внутри России, однако это пока не заставляет Кремль отказаться от продолжения войны. К такому выводу приходит американское издание The New York Times, анализируя последние события на фронте и глубоком российском тылу.



