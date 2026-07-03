logo_ukra

BTC/USD

61950

ETH/USD

1740.49

USD/UAH

44.8

EUR/UAH

51.08

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін втрачає підтримку: рейтинги Кремля обвалилися найшвидше за роки великої війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін втрачає підтримку: рейтинги Кремля обвалилися найшвидше за роки великої війни

Соціологи зафіксували різке падіння довіри до російського диктатора на тлі паливної кризи та нових проблем усередині РФ

3 липня 2026, 13:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Рейтинг довіри до російського диктатора Володимира Путіна продемонстрував найрізкіше падіння з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Таких висновків дійшли одразу кілька російських соціологічних служб, включаючи підконтрольний Кремлю Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Путін втрачає підтримку: рейтинги Кремля обвалилися найшвидше за роки великої війни

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За останній тиждень рівень довіри до Путіна скоротився на 3,4 відсоткового пункту – з 76,7% до 73,3%. Водночас рівень схвалення його діяльності впав ще відчутніше – із 70,4% до 66,9%. Це найбільше тижневе просідання відповідних показників за останні роки.

Негативну тенденцію підтверджує і Фонд громадської думки, який також співпрацює з російською владою. За його даними, частка громадян, які позитивно оцінюють роботу Путіна, за тиждень зменшилася до 70%.

Ще помітніше падіння зафіксував незалежний "Левада-центр". Згідно з його дослідженням, у червні рівень схвалення діяльності глави Кремля знизився одразу на п'ять відсоткових пунктів – із 79% до 74%. Одночасно різко зросла кількість росіян, які негативно оцінюють роботу президента. Їхня частка збільшилася з 15% до 21% — це найвищий показник із часу оголошення мобілізації восени 2022 року.

Соціологи також звертають увагу на стрімке скорочення кількості громадян, які вважають, що країна рухається правильним курсом.

На думку аналітиків, погіршення суспільних настроїв збіглося з масштабними проблемами паливного ринку Росії, які виникли після ударів по нафтовій інфраструктурі. Додатковим фактором стала ізоляція окупованого Криму, що призвела до зриву туристичного сезону та найгострішого дефіциту пального на півострові. Сукупність цих чинників дедалі сильніше позначається на настроях російського суспільства.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські далекобійні удари дедалі відчутніше змінюють ситуацію всередині Росії, проте це поки що не змушує Кремль відмовитися від продовження війни. Такого висновку приходить американське видання The New York Times, аналізуючи останні події на фронті та в глибокому російському тилу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/agentstvonews/16142
Теги:

Новини

Всі новини