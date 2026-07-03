Путін втрачає підтримку: рейтинги Кремля обвалилися найшвидше за роки великої війни

Рейтинг довіри до російського диктатора Володимира Путіна продемонстрував найрізкіше падіння з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Таких висновків дійшли одразу кілька російських соціологічних служб, включаючи підконтрольний Кремлю Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За останній тиждень рівень довіри до Путіна скоротився на 3,4 відсоткового пункту – з 76,7% до 73,3%. Водночас рівень схвалення його діяльності впав ще відчутніше – із 70,4% до 66,9%. Це найбільше тижневе просідання відповідних показників за останні роки.

Негативну тенденцію підтверджує і Фонд громадської думки, який також співпрацює з російською владою. За його даними, частка громадян, які позитивно оцінюють роботу Путіна, за тиждень зменшилася до 70%.

Ще помітніше падіння зафіксував незалежний "Левада-центр". Згідно з його дослідженням, у червні рівень схвалення діяльності глави Кремля знизився одразу на п'ять відсоткових пунктів – із 79% до 74%. Одночасно різко зросла кількість росіян, які негативно оцінюють роботу президента. Їхня частка збільшилася з 15% до 21% — це найвищий показник із часу оголошення мобілізації восени 2022 року.

Соціологи також звертають увагу на стрімке скорочення кількості громадян, які вважають, що країна рухається правильним курсом.

На думку аналітиків, погіршення суспільних настроїв збіглося з масштабними проблемами паливного ринку Росії, які виникли після ударів по нафтовій інфраструктурі. Додатковим фактором стала ізоляція окупованого Криму, що призвела до зриву туристичного сезону та найгострішого дефіциту пального на півострові. Сукупність цих чинників дедалі сильніше позначається на настроях російського суспільства.

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