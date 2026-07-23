Путин точно такого не ожидал: Зеленский рассказал о борьбе двух лагерей в Кремле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшее окружение российского лидера Владимира Путина больше не демонстрирует единства относительно дальнейшего ведения войны. По информации украинской разведки, в Кремле сформировались две группы, которые предлагают противоположные сценарии развития событий. Об этом глава государства сообщил во время брифинга, комментируя последние разведывательные данные.

Кремль. Фото: из открытых источников

По его словам, часть представителей российского руководства считает, что продолжение войны может привести страну к серьезным экономическим последствиям и выступает за поиск вариантов ее завершения.

В то же время существует и другая влиятельная группа, которую Зеленский охарактеризовал как представителей военного крыла. Именно они, по словам президента, убеждают Путина не останавливаться, а, наоборот, расширять масштабы боевых действий и продолжать эскалацию конфликта.

Украинский лидер отметил, что получил развернутый доклад отечественных спецслужб, который свидетельствует об усилении внутренних дискуссий в российской верхушке. По его словам, наличие противоположных взглядов в окружении Кремля отражает сложную ситуацию, в которой оказалась Россия на фоне затяжной войны и экономического давления.

При этом Владимир Зеленский не уточнил, кто именно входит в каждую из групп и насколько серьезным является их влияние на окончательные решения российского президента. Однако он дал понять, что Киев внимательно отслеживает процессы внутри российской политической элиты.

Заявление президента прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о перспективах мирного урегулирования. В Киеве неоднократно подчеркивали, что дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть как от ситуации на фронте, так и от решений, принимаемых российским руководством. По оценке украинской стороны, именно борьба различных групп влияния в окружении Путина может стать одним из факторов, определяющих дальнейший ход войны.

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