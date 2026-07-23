Путін такого не очікував: Зеленський розповів про боротьбу двох таборів у Кремлі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближче оточення російського лідера Володимира Путіна більше не демонструє єдності щодо подальшого ведення війни. За інформацією української розвідки, у Кремлі сформувалися дві групи, які пропонують протилежні сценарії розвитку подій. Про це глава держави повідомив під час брифінгу, коментуючи останні розвідувальні дані.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За його словами, частина представників російського керівництва вважає, що продовження війни може призвести країну до серйозних економічних наслідків та виступає за пошук варіантів її завершення.

У той самий час є й інша впливова група, яку Зеленський охарактеризував як представників військового крила. Саме вони, за словами президента, переконують Путіна не зупинятися, а навпаки, розширювати масштаби бойових дій та продовжувати ескалацію конфлікту.

Український лідер зазначив, що отримав розгорнуту доповідь вітчизняних спецслужб, яка свідчить про посилення внутрішніх дискусій у російській верхівці. За його словами, наявність протилежних поглядів в оточенні Кремля відображає складну ситуацію, в якій опинилася Росія на тлі затяжної війни та економічного тиску.

При цьому Володимир Зеленський не уточнив, хто саме входить до кожної групи і наскільки серйозним є їхній вплив на остаточні рішення російського президента. Однак він дав зрозуміти, що Київ уважно відслідковує процеси усередині російської політичної еліти.

Заява президента прозвучала на тлі дискусій щодо перспектив мирного врегулювання. У Києві неодноразово наголошували, що подальший розвиток подій багато в чому залежатиме як від ситуації на фронті, так і від рішень, які приймає російське керівництво. За оцінкою української сторони, саме боротьба різних груп впливу в оточенні Путіна може стати одним із чинників, що визначають подальший перебіг війни.

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