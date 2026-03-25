Путин только радуется: стало известно, как Трамп помог диктатору убивать украинцев

В марте 2026 г. доходы России от экспорта нефти достигли максимальных значений за последние четыре года. Это стало возможным благодаря росту цен на нефть, что было спровоцировано конфликтами на Ближнем Востоке, а также из-за временного разрешения США на продажу находящейся под санкциями российской нефти.

Согласно информации Bloomberg, за последние три недели средние ежедневные доходы Кремля от экспорта нефти выросли до 270 миллионов долларов, что вдвое больше, чем в январе 2026 года.

"Президент РФ Владимир Путин предупредил, что этот неожиданный прирост будет временным, но сейчас бюджет Москвы получает значительный прирост благодаря этому", — отмечают журналисты.

Общий объем экспорта российской нефти по морю за период с 22 февраля по 22 марта составлял 3,6 миллиона баррелей в день, что на 160 тысяч больше по сравнению с предыдущим месяцем. Так, в первой половине марта поставки в Индию выросли до 1,14 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 1,09 миллиона баррелей в феврале.

Несмотря на рост экспортных объемов, значительная часть российской нефти остается в танкерах на море. В настоящее время в океанских резервуарах хранится около 135 миллионов баррелей нефти, что почти равно пиковому значению.

Что касается второго крупного покупателя российской нефти, Китая, то в период с 22 февраля по 22 марта отгрузка нефти из России снизилась до 970 тысяч баррелей в день по сравнению с 1,18 миллиона баррелей за предыдущий период.

