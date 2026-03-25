Путін лише радіє: стало відомо, як Трамп допоміг диктатору вбивати українів

Експортні ціни на російську нафту зросли на понад 10 доларів за барель

25 березня 2026, 15:45
Клименко Елена

У березні 2026 року доходи Росії від експорту нафти досягли максимальних значень за останні чотири роки. Це стало можливим завдяки зростанню цін на нафту, що було спровоковано конфліктами на Близькому Сході, а також через тимчасовий дозвіл США на продаж російської нафти, яка перебуває під санкціями.

Згідно з інформацією Bloomberg, за останні три тижні середні щоденні доходи Кремля від експорту нафти зросли до 270 мільйонів доларів, що вдвічі більше, ніж у січні 2026 року.

"Президент РФ Володимир Путін попередив, що цей несподіваний приріст буде тимчасовим, але на даний момент бюджет Москви отримує значний приріст завдяки цьому," — відзначають журналісти.

Загальний обсяг експорту російської нафти морем за період з 22 лютого по 22 березня складав 3,6 мільйона барелів на день, що на 160 тисяч більше порівняно з попереднім місяцем. Так, у першій половині березня постачання до Індії зросло до 1,14 мільйона барелів на добу, порівняно з 1,09 мільйона барелів у лютому.

Незважаючи на зростання експортних обсягів, значна частина російської нафти залишається у танкерах на морі. На даний момент в океанських резервуарах зберігається близько 135 мільйонів барелів нафти, що майже дорівнює піковому значенню.

Що стосується другого великого покупця російської нафти, Китаю, то у період з 22 лютого по 22 березня відвантаження нафти з Росії знизилося до 970 тисяч барелів на день, у порівнянні з 1,18 мільйонами барелів за попередній період.

Раніше портал "Коментарі" вже писав, що Ізраїль продовжує надавати Україні підтримку, однак зберігаються певні обмеження, які все ще діють. Зокрема, активний діалог між двома країнами триває на різних рівнях, особливо в питанні безпеки. Про це розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю для РБК-Україна.



