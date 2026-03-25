Путін лише радіє: стало відомо, як Трамп допоміг диктатору вбивати українів

У березні 2026 року доходи Росії від експорту нафти досягли максимальних значень за останні чотири роки. Це стало можливим завдяки зростанню цін на нафту, що було спровоковано конфліктами на Близькому Сході, а також через тимчасовий дозвіл США на продаж російської нафти, яка перебуває під санкціями.

Згідно з інформацією Bloomberg, за останні три тижні середні щоденні доходи Кремля від експорту нафти зросли до 270 мільйонів доларів, що вдвічі більше, ніж у січні 2026 року.

"Президент РФ Володимир Путін попередив, що цей несподіваний приріст буде тимчасовим, але на даний момент бюджет Москви отримує значний приріст завдяки цьому," — відзначають журналісти.

Загальний обсяг експорту російської нафти морем за період з 22 лютого по 22 березня складав 3,6 мільйона барелів на день, що на 160 тисяч більше порівняно з попереднім місяцем. Так, у першій половині березня постачання до Індії зросло до 1,14 мільйона барелів на добу, порівняно з 1,09 мільйона барелів у лютому.

Незважаючи на зростання експортних обсягів, значна частина російської нафти залишається у танкерах на морі. На даний момент в океанських резервуарах зберігається близько 135 мільйонів барелів нафти, що майже дорівнює піковому значенню.

Що стосується другого великого покупця російської нафти, Китаю, то у період з 22 лютого по 22 березня відвантаження нафти з Росії знизилося до 970 тисяч барелів на день, у порівнянні з 1,18 мільйонами барелів за попередній період.

