Путин требует новый фронт: где он может появиться

Россия активизировала давление на белорусского лидера Александра Лукашенко, добиваясь более активного участия Минска в противостоянии с Украиной. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников и источники в сфере безопасности, Кремль рассматривает территорию Беларуси как потенциальную площадку для расширения военных операций.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По данным издания, переговоры между Москвой и Минском по этому вопросу продолжаются с начала года. В Кремле обеспокоены замедлением темпов наступления российских войск на востоке Украины и ищут новые способы усилить давление на Киев.

Среди возможных сценариев рассматривается регулярное использование белорусской территории для запуска ударных беспилотников по украинским объектам. Кроме того, Россия заинтересована в создании дополнительной угрозы на северо-западном направлении, чтобы вынудить Украину перебрасывать резервы с наиболее напряженных участков фронта.

Отдельное внимание уделяется странам НАТО. По информации источников, Москва рассматривает Беларусь как удобный плацдарм для гибридных операций и провокаций в отношении соседних государств Альянса. В западных столицах опасаются, что такие действия могут стать частью стратегии по расшатыванию единства союзников Украины.

Ключевым инструментом давления на Лукашенко остается экономическая зависимость Беларуси от России. Бывшие представители разведывательных структур отмечают, что Москва активно использует финансовые механизмы влияния. Значительную роль в переговорах играет российский посол Борис Грызлов, который поддерживает постоянный контакт с белорусским руководством.

По мнению аналитиков, Кремль пытается поставить Минск перед выбором: либо сохранить поддержку Москвы ценой дальнейшего втягивания в конфликт, либо столкнуться с серьезными экономическими последствиями. Пока Лукашенко избегает прямого участия в войне, однако давление со стороны России продолжает нарастать.

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