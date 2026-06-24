Путін вимагає нового фронту: де він може з'явитися

Росія активізувала тиск на білоруського лідера Олександра Лукашенка, домагаючись активнішої участі Мінська у протистоянні з Україною. Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на західних чиновників та джерела у сфері безпеки, Кремль розглядає територію Білорусі як потенційний майданчик для розширення військових операцій.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, переговори між Москвою та Мінськом щодо цього питання тривають з початку року. У Кремлі стурбовані уповільненням темпів наступу російських військ на сході України та шукають нові способи посилити тиск на Київ.

Серед можливих сценаріїв розглядається регулярне використання білоруської території для запуску ударних безпілотників українськими об'єктами. Крім того, Росія зацікавлена у створенні додаткової загрози на північно-західному напрямку, щоб змусити Україну перекидати резерви з найнапруженіших ділянок фронту.

Окрема увага приділяється країнам НАТО. За інформацією джерел, Москва розглядає Білорусь як зручний плацдарм для гібридних операцій та провокацій щодо сусідніх держав Альянсу. У західних столицях побоюються, що такі дії можуть стати частиною стратегії щодо розхитування єдності союзників України.

Ключовим інструментом тиску на Лукашенка залишається економічна залежність Білорусі від Росії. Колишні представники розвідувальних структур зазначають, що Москва активно використовує фінансові механізми впливу. Значну роль у переговорах відіграє російський посол Борис Гризлов, який підтримує постійний контакт із білоруським керівництвом.

На думку аналітиків, Кремль намагається поставити Мінськ перед вибором: зберегти підтримку Москви ціною подальшого втягування в конфлікт, або зіткнутися з серйозними економічними наслідками. Поки що Лукашенко уникає прямої участі у війні, проте тиск з боку Росії продовжує наростати.

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