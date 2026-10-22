Российский диктатор Владимир Путин пока не принял решения о составе делегации РФ для участия в новом раунде трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя подготовку к дальнейшим контактам.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам представителя российского руководства, окончательный состав переговорной группы пока не определен. Таким образом, Москва не раскрывает, кто именно будет представлять ее интересы на следующем этапе обсуждения возможного урегулирования войны.

Отдельно Песков высказался о договоренностях, достигнутых во время встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Он заявил, что публичное обсуждение результатов этих контактов может нанести ущерб дальнейшей работе.

В Кремле не уточнили, какие именно положения договоренностей могут оказаться под угрозой в случае их огласки. Не сообщается и о том, какие конкретные вопросы стороны намерены вынести на следующий раунд трехсторонних переговоров.

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По словам эксперта, результаты голосования могут повлиять на расклад сил в Конгрессе США, а значит, и на возможности американского президента продвигать договоренности с Россией. Кремль стремится понять, с какими политическими ограничениями столкнется Трамп и сможет ли он обеспечить реализацию возможных соглашений.