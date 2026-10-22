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Путин тянет с решением о переговорах с Украиной: Песков объяснил, что не может решить диктатор

Москва пока не определилась, кто войдет в российскую делегацию на новый раунд трехсторонних контактов

22 октября 2026, 13:22
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин пока не принял решения о составе делегации РФ для участия в новом раунде трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя подготовку к дальнейшим контактам.

Путин тянет с решением о переговорах с Украиной: Песков объяснил, что не может решить диктатор

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам представителя российского руководства, окончательный состав переговорной группы пока не определен. Таким образом, Москва не раскрывает, кто именно будет представлять ее интересы на следующем этапе обсуждения возможного урегулирования войны.

Отдельно Песков высказался о договоренностях, достигнутых во время встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Он заявил, что публичное обсуждение результатов этих контактов может нанести ущерб дальнейшей работе.

В Кремле не уточнили, какие именно положения договоренностей могут оказаться под угрозой в случае их огласки. Не сообщается и о том, какие конкретные вопросы стороны намерены вынести на следующий раунд трехсторонних переговоров.

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