"Путин убил моего мужа": в Кремле отреагировали на слова жены Навального

В Кремле ответили на слова Юлии Навальной , которая заявила, что Путин убил ее мужа. Соответствующее заявление сделал спикер президента РФ Дмитрий Песков. Его заявление распространяют русские паблики.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Разумеется это абсолютно голословные, хамские обвинения главы российского государства, но учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально днями ранее, я оставлю это без комментария ", — заявил он.



Также Песков прокомментировал слова жены Навального, заявившей, что тело ее мужа не отдают семье, потому что ожидают когда исчезнут следы очередного путинского новичка.

"Я не знаком с этим выступлением. Но если там содержались такие слова, опять же это ничто другое как голословное обвинение. Потому что они ничем не подкреплены, не подтверждены. В данном случае только по этическим соображениям я не могу оценить так как следует эти слова",- сказал Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что жена Навального обратилась в ЕС. Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия призвала Евросоюз не признавать российские президентские выборы, которые должны состояться в марте 2024 года. Такую просьбу она озвучила во время обращения в Совет ЕС.

Юлия Навальная заявила, что президент РФ Владимир Путин уже не признает язык дипломатии и никаких правил игры, поэтому следует начать "играть не по правилам". Жена российского оппозиционера сделала свои предложения от России Алексея Навального.

Она подчеркнула, что убивший своего главного политического оппонента президент не может быть легитимным по определению. Также Навальная призвала Запад ввести еще более жесткие санкции против путинского режима, чтобы наказать его так называемых "доверенных лиц", которых около 500 человек. Среди них знаменитости, певцы и актеры, которые агитируют за Путина, поддерживают его и помогают убийственному режиму выжить.

