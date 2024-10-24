Путин удачно использует «окно возможностей»: когда оно закроется

Из-за приближающегося избирательного процесса в США Кремль решил именно сейчас привлечь войска из Северной Кореи для войны против Украины, об этом в эфире "Эспрессо" заявил военный обозреватель Денис Попович.

Владимир Путин

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин воспользовался ситуацией в США, где идет подготовка к выборам, чтобы ввести в конфликт новый фактор – военных из КНДР. Попович отметил, что это "окно возможностей" достаточно продолжительное.

"Кстати, это окно возможностей очень широко. Поскольку, когда выборы в США завершатся 5 ноября, и будет понятно, кто станет новым президентом в США, новый лидер страны еще должен вступить в должность, а это еще несколько месяцев. То есть у Кремля есть три месяца, чтобы посмотреть на эффект привлечения войск из КНДР в этой войне", — объяснил эксперт.

Обозреватель также отметил, что опрокидывание военных из КНДР на линию фронта может повлиять на отдельные участки боевых действий, хотя их количества может не хватить для кардинальных изменений.

По его словам, если северокорейских военных будет более 12 тысяч, это может повлиять на определенные участки фронта, но говорить о прорыве всей линии обороны рано. Пока нет четкого понимания их боевой подготовки и возможностей, добавил Попович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Сеул может передать Украине наступательное вооружение собственного производства. К примеру, Украина может получить боевые бронемашины, самоходные артиллерийские установки, оперативно-тактические ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны разного радиуса действия.

Также "Комментарии" рассказывали , что президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что его страна может рассмотреть возможность предоставления оружия Украине в зависимости от уровня военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.





