Россия может “отрезать Украину от моря“, если Киев продолжит пиратство против российских судов. Об этом российский диктатор Владимир Путин сказал после выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

Путин угрожает Одессе и другим городам новыми ударами: что заявил

Путин также заявил, что РФ в ответ на атаки на танкеры в Черном море усилит удары по украинским портам и судам, которые заходят в них. И добавил, что если атаки будут продолжаться, Москва рассмотрит возможность мер против судов из стран, которые помогают Украине.

"РФ действует в Украине хирургических способом, это не война в прямом смысле слова", – заявил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня должна состояться встреча Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Уиткофф обсудят на встрече понимания, которых достигли Вашингтон и Киев.

"Россия высоко ценит усилия администрации Трампа в урегулировании украинского конфликта. Россия открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО", – заявил Песков. Он отметил, что Россия хочет урегулирования украинского конфликта "на многие поколения вперед".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что россияне могут в любой момент начать заново войну, поэтому важно завершить ее раз и навсегда. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во время визита в Ирландию.

"Русские начали войну, и здесь нет никаких альтернатив этой формулировке. Они начали — свидетель весь мир, они пришли с агрессией уничтожить нас. Мы их остановили, Европа помогла, Америка помогла. Россия не смогла оккупировать Украину из-за крепости, прежде всего украинских людей, воинов, гражданских, наших партнеров безусловно. Мы остановили их. Кровопролития достаточно, говорит США, и мы полностью их поддерживаем. Но мы должны закончить эту войну так, чтобы потом через год Россия снова не пришла. С третьим вторжением за это десятилетие. Это может быть", – подчеркнул глава украинского государства.