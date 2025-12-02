Росія може відрізати Україну від моря, якщо Київ продовжить піратство проти російських судів. Про це російський диктатор Володимир Путін сказав після виступу на інвестиційному форумі ВТБ "Росія кличе!".

Путін загрожує Одесі та іншим містам новими ударами: що заявив

Путін також заявив, що РФ у відповідь на атаки на танкери в Чорному морі посилить удари по українських портах і судах, які заходять до них. І додав, що якщо атаки продовжуватимуться, Москва розгляне можливість заходів проти судів із країн, які допомагають Україні.

"РФ діє в Україні хірургічним способом, це не війна у прямому розумінні слова", – заявив Путін.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що сьогодні має відбутися зустріч Путіна зі спецпредставником США Стівом Віткоффом.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін та Віткофф обговорять на зустрічі розуміння, яких досягли Вашингтон та Київ.

"Росія високо цінує зусилля адміністрації Трампа у врегулюванні українського конфлікту. Росія відкрита до мирних переговорів, але має досягти своїх цілей, поставлених у рамках СВО", – заявив Пєсков. Він зазначив, що Росія хоче врегулювання українського конфлікту "на багато поколінь уперед".

У той же час президент України Володимир Зеленський зазначає , що росіяни можуть у будь-який момент розпочати заново війну, тому важливо завершити її раз і назавжди. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції під час візиту до Ірландії.

"Руські почали війну, і тут немає жодних альтернатив цьому формулюванню. Вони почали — свідок весь світ, вони прийшли з агресією знищити нас. Ми їх зупинили, Європа допомогла, Америка допомогла. Росія не змогла окупувати Україну через фортецю, насамперед українських людей, воїнів, громадянських, наших партнерів, безумовно. Ми зупинили їх. Кровопролиття достатньо, каже США, і ми їх повністю підтримуємо. Але ми маємо закінчити цю війну так, щоб потім через рік Росія знову не прийшла. Із третім вторгненням за це десятиліття. Це може бути", – наголосив глава української держави.