Путин уходит под землю: после какого эпизода Кремль накрыла волна страха

Российский диктатор Владимир Путин усиливает меры личной безопасности на фоне растущих угроз и серии атак на высокопоставленных военных. Об этом говорится в утечке европейского разведывательного отчета, на который ссылается Институт изучения войны.

Согласно данным документа, глава Кремля все чаще избегает публичных резиденций и проводит большую часть времени в подземных укрытиях в Краснодарском крае. Он практически перестал появляться в своих объектах в Подмосковье и на Валдае, что источники связывают с опасениями возможных покушений, включая удары дронов.

Разведка также указывает на необычные меры в Москве: недавние отключения интернета могли быть частично связаны с обеспечением безопасности президента и защитой от беспилотников. Параллельно усиливается охрана ключевых фигур режима — после внутреннего конфликта в силовых структурах и убийства в декабре 2025 года генерал-лейтенанта Фаниля Сарварова были изменены регламенты Федеральной службы охраны.

Аналитики отмечают, что тревоги Кремля подкрепляются реальной ситуацией: за время войны произошло множество покушений на российских чиновников и военных. Одновременно фиксируется усиление ПВО вокруг стратегических объектов, в том числе систем "Панцирь-С1" и С-400 в районах резиденций Путина.

Дополнительным фактором давления стала активизация украинских дальнобойных ударов. Только 4 мая беспилотник атаковал Москву, повредив башню "Мосфильма". На этом фоне российское руководство, похоже, всерьез готовится к новым угрозам и уходит в тень.

