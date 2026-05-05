Головна Новини Світ Росія Путін іде під землю: після якого епізоду Кремль накрила хвиля страху
Путін іде під землю: після якого епізоду Кремль накрила хвиля страху

Бункери, ППО та відключення інтернету - розвідка розкрила, як Росія готується до ударів та замахів

5 травня 2026, 07:36
Російський диктатор Володимир Путін посилює заходи особистої безпеки на тлі зростаючих загроз та серії атак на високопоставлених військових. Про це йдеться у витоку європейського розвідувального звіту, на який посилається Інститут вивчення війни.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними документа, глава Кремля все частіше уникає публічних резиденцій і проводить більшу частину часу у підземних укриттях у Краснодарському краї. Він практично перестав з'являтися у своїх об'єктах у Підмосков'ї та на Валдаї, що джерела пов'язують із побоюваннями можливих замахів, включаючи удари дронів.

Розвідка також вказує на незвичайні заходи в Москві: нещодавні відключення інтернету могли бути частково пов'язані із безпекою президента та захистом від безпілотників. Паралельно посилюється охорона ключових фігур режиму – після внутрішнього конфлікту у силових структурах та вбивства у грудні 2025 року генерал-лейтенанта Фаніля Сарварова було змінено регламенти Федеральної служби охорони.

Аналітики зазначають, що тривоги Кремля підкріплюються реальною ситуацією: за час війни відбулося безліч замахів на російських чиновників та військових. Одночасно фіксується посилення ППО навколо стратегічних об'єктів, у тому числі систем "Панцир-С1" та С-400 у районах резиденцій Путіна.

Додатковим чинником тиску стала активізація українських далекобійних ударів. Лише 4 травня безпілотник атакував Москву, пошкодивши вежу "Мосфільму". На цьому фоні російське керівництво, схоже, всерйоз готується до нових загроз і йде в тінь.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна йде на дзеркальні дії з перемир'ям: який козир Київ хоче вибити у Путіна.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-4-2026/
