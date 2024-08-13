Путин умывает руки: на кого Кремль перекладывает ответственность за события в Курской области

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин пытается показать себя компетентным относительно ситуации в Курской области и переложить ответственность за вторжение ВСУ на других российских представителей власти и военных. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото из открытых источников
12 августа Путин провел совещание с российскими военными, силовиками, представителями федеральных и региональных органов власти по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, во время которого поставил задачи российским военным и силовым структурам в Курской области и дал свою оценку политической ситуации, связанной с вторжением Украины в Россию.
Путин упрекнул и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова за то, что он обсуждал вопросы, которые, по мнению Путина, относятся исключительно к компетенции Министерства обороны России, и поручил Смирнову говорить только о социально-экономической ситуации в Курской области.
Отмечается, что Путин также отреагировал на заявление первого вице-премьера Дениса Мантурова о том, что "все остальные вопросы под контролем", отметив, что Мантуров не коснулся нескольких ключевых социальных вопросов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к Путину с прямой просьбой реализовать определенную социальную политику для помощи гражданскому населению Белгородской области, но Гладков и губернатор Брянской области Александр Богомаз избежали гнева Путина, не комментируя военные вопросы.
Также сообщается, что Кремль опубликовал видеозаписи и тексты докладов глав Брянской, Белгородской и Курской областей Путину о проблемах, с которыми сейчас сталкивается российская региональная власть — вероятно, для того, чтобы публично представить глав регионов как ответственных за эти проблемы и нуждающихся в помощи Путина. Однако Кремль не опубликовал видеозапись или текст той части встречи, на которой российские военные и силовики, вероятно, докладывали Путину.
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