Путин унизил премьер-министра Пакистана (ВИДЕО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин унизил лидера ядерного государства. Премьер-министр Пакистана Шариф оказался в неудобной ситуации, ожидая встречи с Путиным более 40 минут. Об этом сообщает NEXTA

В Сети появилось видео, где пакистанский политик одиноко сидит в кресле, нервно грызя ногти в ожидании Путина.

В сообщении говорится, что, когда ему надоело ждать, он неожиданно зашел в зал, где Путин уже вел переговоры с Эрдоганом. Через десять минут Шариф покинул помещение.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что во время выступления на международном форуме в столице Туркменистана президент РФ Владимир Путин дважды допустил ошибку, пытаясь произнести фамилии действующего президента страны Сердара Бердымухамедова и его отца — национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамеда.

Инцидент произошел в рамках проходившего в Ашхабате форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего". После того, как Сердар Бердымухамедов передал слово российскому президенту, Путин решил поздравить туркменское руководство с принятием Генеральной ассамблеей ООН резолюции относительно "Постоянного нейтралитета Туркменистана".

Однако во время речи президент РФ так и не смог корректно произнести фамилию ни действующего главы государства, ни его отца. Сначала он запутался, обращаясь к Сердару Бердымухамедову, а впоследствии повторил ошибку, вспоминая Гурбангулы Бердымухамедова, ранее возглавлявшего страну и ныне имеющего статус национального лидера.

Обе ошибки прозвучали публично во время официального мероприятия и быстро распространились в медиа и социальных сетях. Пользователи обратили внимание, что даже во время подготовленной речи Путин не смог соблюсти элементарный дипломатический этикет.



