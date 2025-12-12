Путін принизив прем'єр-міністра Пакистану (ВІДЕО)

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Путін принизив лідера ядерної держави. Прем'єр-міністр Пакистану Шаріф опинився в незручній ситуації, чекаючи на зустріч з Путіним понад 40 хвилин. Про це повідомляє NEXTA

У Мережі з'явилося відео, де пакистанський політик самотньо сидить у кріслі, нервово гризучи нігті в очікуванні Путіна.

У повідомленні йдеться, що коли йому набридло чекати, він несподівано зайшов до зали, де Путін уже вів переговори з Ердоганом. Через десять хвилин Шаріф покинув приміщення.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що під час виступу на міжнародному форумі в столиці Туркменістану президент РФ Володимир Путін двічі припустився помилки, намагаючись вимовити прізвища чинного президента країни Сердара Бердимухамедова та його батька — національного лідера туркменського народу Гурбангули Бердимухамедова.

Інцидент стався в межах форуму "Мир і довіра: єдність цілей в інтересах сталого майбутнього", який проходив в Ашгабаті. Після того як Сердар Бердимухамедов передав слово російському президенту, Путін вирішив привітати туркменське керівництво з ухваленням Генеральною асамблеєю ООН резолюції щодо "Постійного нейтралітету Туркменістану".

Однак під час промови президент РФ так і не зміг коректно вимовити прізвище ані чинного глави держави, ані його батька. Спочатку він заплутався, звертаючись до Сердара Бердимухамедова, а згодом повторив помилку, згадуючи Гурбангули Бердимухамедова, який раніше очолював країну та нині має статус національного лідера.

Обидві помилки прозвучали публічно під час офіційного заходу й швидко поширилися в медіа та соціальних мережах. Користувачі звернули увагу на те, що навіть під час підготовленої промови Путін не зміг дотриматися елементарного дипломатичного етикету.



