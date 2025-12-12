logo_ukra

BTC/USD

90285

ETH/USD

3091.43

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін принизив прем'єр-міністра Пакистану (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін принизив прем'єр-міністра Пакистану (ВІДЕО)

Вже не вперше Путін проявляє зверхність щодо своїх співрозмовників

12 грудня 2025, 21:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Путін принизив прем'єр-міністра Пакистану (ВІДЕО)

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Путін принизив лідера ядерної держави. Прем'єр-міністр Пакистану Шаріф опинився в незручній ситуації, чекаючи на зустріч з Путіним понад 40 хвилин. Про це повідомляє NEXTA

У Мережі з'явилося відео, де пакистанський політик самотньо сидить у кріслі, нервово гризучи нігті в очікуванні Путіна.

У повідомленні йдеться, що коли йому набридло чекати, він несподівано зайшов до зали, де Путін уже вів переговори з Ердоганом. Через десять хвилин Шаріф покинув приміщення.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що під час виступу на міжнародному форумі в столиці Туркменістану президент РФ Володимир Путін двічі припустився помилки, намагаючись вимовити прізвища чинного президента країни Сердара Бердимухамедова та його батька — національного лідера туркменського народу Гурбангули Бердимухамедова.

Інцидент стався в межах форуму "Мир і довіра: єдність цілей в інтересах сталого майбутнього", який проходив в Ашгабаті. Після того як Сердар Бердимухамедов передав слово російському президенту, Путін вирішив привітати туркменське керівництво з ухваленням Генеральною асамблеєю ООН резолюції щодо "Постійного нейтралітету Туркменістану".    

Однак під час промови президент РФ так і не зміг коректно вимовити прізвище ані чинного глави держави, ані його батька. Спочатку він заплутався, звертаючись до Сердара Бердимухамедова, а згодом повторив помилку, згадуючи Гурбангули Бердимухамедова, який раніше очолював країну та нині має статус національного лідера.

Обидві помилки прозвучали публічно під час офіційного заходу й швидко поширилися в медіа та соціальних мережах. Користувачі звернули увагу на те, що навіть під час підготовленої промови Путін не зміг дотриматися елементарного дипломатичного етикету.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини