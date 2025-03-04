Кремлевский диктатор Владимир Путин отправил на встречу к президенту Китая Си Цзиньпину "сбитого лётчика" Сергея Шойгу, про которого все знают, что он вычеркнут из ближнего круга президента, и чью команду каждый месяц прореживает ФСБ, говорит российский политтехнолог Аббас Галямов. При этом он подчеркивает, что организацией диалога с США занимается команда реальных и восходящих звёзд российской политики — от Дмитриева и Орешкина до Вайно.

Владимир Путин

"Нет, конечно, понятно, что сейчас планируется разворот от Китая в сторону Америки, но ведь впереди ещё столько трудностей и неизвестно, что там в конце концов получится. Так зачем же столь явно уже сейчас демонстрировать своё "фи" крайне чувствительным к таким вещам китайцам? Объясняю это чувством глубокой обиды в адрес последних, которая и рвётся теперь наружу", — говорит Галлямов.

По его словам, отчасти Путина можно понять: после начала войны Китай вёл себя в отношениях с оказавшимся в затруднительном положении "русским братом" совсем не по-братски.

"Он его откровенно и цинично доил в своих собственных интересах. Мне кажется, что отношение к Китаю в России сейчас сродни тем чувствам, которые украинцы испытывают в адрес Трампа: "Мы-то думали, что он нам друг и надёжная опора, а ему, оказывается, от нас только редкоземельные металлы надо", — отмечает Галлямов.

При этом известно, что Шойгу уже провел встречу с Си Цзиньпином.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с момента прихода Дональда Трампа к власти его отношения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным заметно улучшились. Более того, их встреча может состояться в ближайшее время, однако этот шаг может иметь отрицательные последствия для американского президента.



