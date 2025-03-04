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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин отправил на встречу к президенту Китая Си Цзиньпину "сбитого лётчика" Сергея Шойгу, про которого все знают, что он вычеркнут из ближнего круга президента, и чью команду каждый месяц прореживает ФСБ, говорит российский политтехнолог Аббас Галямов. При этом он подчеркивает, что организацией диалога с США занимается команда реальных и восходящих звёзд российской политики — от Дмитриева и Орешкина до Вайно.
Владимир Путин
По его словам, отчасти Путина можно понять: после начала войны Китай вёл себя в отношениях с оказавшимся в затруднительном положении "русским братом" совсем не по-братски.
При этом известно, что Шойгу уже провел встречу с Си Цзиньпином.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с момента прихода Дональда Трампа к власти его отношения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным заметно улучшились. Более того, их встреча может состояться в ближайшее время, однако этот шаг может иметь отрицательные последствия для американского президента.
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