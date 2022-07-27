Путин усиливает газовый шантаж: о чем это говорит – как отреагирует Запад

Кремль продолжит поставлять газ в Европу на минимуме, пока Европейский Союз не отменит санкции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что РФ с помощью "Газпрома" сознательно терроризирует Евросоюз. Как оцениваете происходящее? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Вопрос в том, насколько быстро сможет переориентироваться Европа, уйти от сильной энергетической зависимости от России

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова рассуждает так:

"Касательно газового террора, условного повышения переговорных ставок – понятно, что информационно тему будут раскачивать. Вплоть до отопительного сезона это будет некая пугалка с целью выйти на некие договоренности по разным кейсам. Причем это – обоюдные пугалки. С одной стороны, это делают Россия и "Газпром". С другой – сами европейцы, демонстрирующие, что намерены сокращать потребление газа. И тут вопрос, кто кого и до чего допугает".

По словам аналитика, сокращение потребления газа (и вообще, и именно российского) – это своеобразная разновидность санкций. В стиле "а мы отключим газ" — "а мы его у вас и брать не будем!". Вопрос в том, отмечает Александра Решмедилова, насколько быстро сможет переориентироваться Европа, уйти от сильной энергетической зависимости от России.

"Согласно инфографики от МВФ, урон, который понесет Европа, отказавшись от российского газа, не так велик, как об этом говорят некоторые. И если европейцы полностью откажутся от российского газа (в течение года), особенно пострадают экономики (ВВП) Венгрия, Италии, Чехии, Словакии", – поясняет эксперт.





Скорее всего, продолжает она, Венгрия не просто не сократит, а даже нарастит потребление газа. Причем будет его, возможно, потом продавать дальше, снимая некие "сливки" с этой непростой ситуации.



"Уже видно, что внутри ЕС нет единого мнения по поводу энергетических моментов, связанных с РФ. И ранее такие санкции давались Евросоюзу максимально сложно. А с приближением отопительного сезона, на фоне газового шантажа со стороны России, ситуация будет обостряться, – прогнозирует Александра Решмедилова. – И не исключены некие послабления санкционной политики. Мы это уже наблюдали касательно продовольствия, удобрений, нефти. Нечто подобное может быть и касательно газа, однако информационно такие послабления будут стараться маскировать".

И всё же, некий внутренний диалог в Европе касательно важности перестать быть энергетически зависимыми от РФ, ведется. Тем более, что Украина несет потери в разы большие, нежели те вызовы, с которыми сталкивается и может столкнуться Европа, подчеркивает аналитик.

"Потребление газа самой Украиной – также важный момент, – акцентирует Александра Решмедилова. – При огромных промышленных потерях из-за военных обстоятельств (что-то разрушено, что-то оккупировано), у нас серьезно сократиться потребление газа. А для нужд населения нам всегда хватало газа собственной добычи. То есть, наша зависимость от импортного газа (того же российского, который получали по реверсу) будет в этом году ниже, чем ранее. Но у нас – другие вызовы. К тому же, мы важны как транспортер газа в Европу (ГТС), если "Северный поток-1" продолжит работать на минимальных оборотах".

С одной стороны, россияне задействуют энергетический шантаж, с другой – продовольственный

По мнению политического аналитика, PR-эксперта Александра Солонько, происходящее сейчас – это большой "привет" всем, кто рассказывал, что россияне не используют газ как оружие.

"Представители РФ годами работали над расширением своей доли на энергетическом рынке ЕС, чтобы загнать Европу в ситуацию зависимости. Уж когда у тебя 20% рынка зависит от одного субъекта – это угроза. А когда это 30-40%, тем более", – поясняет эксперт.

Теперь, отмечает он, россияне постараются расшатывать западные страны, их сообщество с помощью привычных для себя террористических методов.

"С одной стороны – энергетический шантаж, с другой – продовольственный. Продовольственный кризис из-за блокирования экспорта приведет к очередной волне миграции, что обернется очередным кризисом, – предупреждает Александр Солонько. – Многое зависит от того, хватит ли западным странам воли для того, чтобы не поддаться на шантаж".

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