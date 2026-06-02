Главная Новости Мир Россия Путин усиливает охрану: в Кремле растет тревога из-за войны и ударов Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин усиливает охрану: в Кремле растет тревога из-за войны и ударов Украины

Кортежи из десятков машин, страх перед дронами и недовольство элит - российский лидер оказался под давлением сразу нескольких кризисов

2 июня 2026, 15:50
Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин уделяет все больше внимания вопросам личной безопасности на фоне затяжной войны против Украины, экономических проблем и растущего напряжения внутри российской элиты. Об этом пишет французское издание Le Monde, анализируя последние действия Кремля.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Одним из наиболее показательных эпизодов стал визит Путина в Казахстан в конце мая. По данным журналистов, для передвижения российского лидера по Астане был задействован масштабный кортеж, состоявший из двадцати автомобилей, четырнадцати мотоциклов сопровождения и вертолета наблюдения.

Издание связывает усиленные меры безопасности с возрастающей угрозой украинских беспилотников. За последние месяцы Украина существенно расширила географию ударов по российской территории. Под атаки регулярно попадают военные аэродромы, нефтеперерабатывающие предприятия, объекты оборонной промышленности и логистические узлы.

Дополнительное беспокойство Кремлю доставляет ситуация на фронте. Несмотря на заявления российской пропаганды о продвижении армии, западные аналитики отмечают замедление темпов наступления. По оценкам экспертов, весенне-летняя кампания 2026 года пока не приносит Москве ожидаемых результатов.

Все чаще критические оценки звучат даже из среды, традиционно близкой к власти. Некоторые российские эксперты и политологи начинают публично ставить под сомнение эффективность стратегии постоянных наступательных операций без заметных стратегических успехов.

Параллельно нарастают проблемы внутри самой российской системы управления. После серии громких ликвидаций российских военных и представителей силовых структур усилилось недовольство работой спецслужб и органов безопасности. Это создает дополнительное напряжение в отношениях между различными группами влияния в окружении Путина.

При этом экономическая ситуация также становится все более сложной. Инфляция остается высокой, предприятия сталкиваются с нехваткой работников, а дефицит бюджета превышает ранее запланированные показатели.

Однако аналитики пока не прогнозируют скорых политических потрясений в России. Несмотря на растущие проблемы, Кремль сохраняет контроль над ключевыми институтами власти, а российское общество продолжает адаптироваться к последствиям войны и санкционного давления.

Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2026/06/02/vladimir-poutine-essuie-une-serie-de-revers-qui-alimentent-le-mecontentement-en-russie-et-interrogent-sa-strategie_6696294_3210.html
