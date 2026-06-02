Путін посилює охорону: у Кремлі зростає тривога через війну та удари України

Російський диктатор Володимир Путін приділяє все більше уваги питанням особистої безпеки на тлі затяжної війни проти України, економічних проблем та напруги, що зростає всередині російської еліти. Про це пише французьке видання Le Monde, аналізуючи останні дії Кремля.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Одним із найбільш показових епізодів став візит Путіна до Казахстану наприкінці травня. За даними журналістів, для пересування російського лідера Астаною був задіяний масштабний кортеж, що складався з двадцяти автомобілів, чотирнадцяти мотоциклів супроводу і вертольота спостереження.

Видання пов'язує посилені заходи безпеки зі зростанням загрози українських безпілотників. За останні місяці Україна суттєво розширила географію ударів по російській території. Під атаки регулярно потрапляють військові аеродроми, нафтопереробні підприємства, об'єкти оборонної промисловості та логістичні вузли.

Додаткове занепокоєння Кремлю завдає ситуація на фронті. Незважаючи на заяви російської пропаганди про просування армії, західні аналітики наголошують на уповільненні темпів наступу. За оцінками експертів, весняно-літня кампанія 2026 поки не приносить Москві очікуваних результатів.

Все частіше критичні оцінки звучать навіть із середовища, яке традиційно близьке до влади. Деякі російські експерти та політологи починають публічно ставити під сумнів ефективність стратегії постійних наступальних операцій без помітних стратегічних успіхів.

Паралельно наростають проблеми всередині самої російської системи управління. Після серії гучних ліквідацій російських військових та представників силових структур посилилося невдоволення роботою спецслужб та органів безпеки. Це створює додаткову напругу у відносинах між різними групами впливу серед Путіна.

При цьому економічна ситуація також стає дедалі складнішою. Інфляція залишається високою, підприємства стикаються із нестачею працівників, а дефіцит бюджету перевищує раніше заплановані показники.

Проте аналітики поки що не прогнозують швидких політичних потрясінь у Росії. Незважаючи на проблеми, що зростають, Кремль зберігає контроль над ключовими інститутами влади, а російське суспільство продовжує адаптуватися до наслідків війни та санкційного тиску.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЗСУ засипатимуть КАБами Росію: який орган створили в Україні.



