Путин усиливает передел собственности в России: что решил взять под контроль Кремль

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который передает под так называемое временное управление 16 российских компаний, связанных в том числе с крупными иностранными брендами. Документ вступил в силу 17 сентября и не устанавливает конечного срока действия.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В список попали российские структуры французских компаний Auchan и Lemana PRO, ранее известной как Leroy Merlin, а также швейцарской Nestlé. Управление активами передано компании L.E.V. Management.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, решение принято на основании указа от апреля 2023 года. Этот документ позволяет российским властям вводить "временное управление" в отношении активов граждан и компаний государств, которые Москва считает "недружественными", если власти заявляют об угрозе национальной безопасности или имущественным правам.

При этом ISW обращает внимание на важную деталь: механизм фактически может превращать временное управление в бессрочное изъятие собственности. Формально активы не называются национализированными, однако их владельцы лишаются возможности самостоятельно распоряжаться собственностью.

Обычно управляющей структурой выступает Росимущество – ведомство, которое также отвечает за поступление доходов от переданных государству активов в федеральный бюджет. Однако в новом указе Путин назначил управляющей компанией L.E.V. Management, не объяснив причину такого решения.

По данным "Новой газеты Европа", директором этой структуры является отставной российский генерал-майор Андрей Краюшкин, ранее занимавший руководящую должность в миграционном подразделении МВД России.

ISW ранее неоднократно предполагал, что Кремль создает условия для расширения национализации российских частных активов. На фоне роста расходов на войну и усиливающегося давления на российский бюджет государство может стремиться получить новые источники доходов.

Таким образом, передача 16 компаний под управление одной структуры может оказаться не единичным решением, а частью более масштабного процесса перераспределения собственности в пользу российского государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — России может не хватить людей для войны: в США назвали тревожный сигнал для Кремля.



