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Путин установил две даты по оккупации Луганской и Донецкой областей

Россия якобы намерена оккупировать весь Донбасс до 1 июля. Сначала планируют захват Луганской области

сегодня, 15:07 comments1962
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин поставил перед российским военным командованием задачу 1 июня отчитаться о полном захвате Луганской области, а до 1 июля порадовать его приятными новостями о полном установлении контроля над соседней Донецкой областью. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует "24 канал", со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.          

Путин установил две даты по оккупации Луганской и Донецкой областей

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Исходя из той информации, которой располагают украинские спецслужбы в России намерены первым делом рассказать своим гражданам о полной оккупации Луганской области в Украине. Учитывая то, что оккупанты на Луганщине имею успех в продвижении, то именно этот регион Кремль хочет назвать первым, который удалось полностью взять под контроль российской армии. С оккупацией Донецкой области у оккупантов есть большие проблемы. Поэтому Путин решил выделить российским захватчикам еще месяц на проведение наступательной спецоперации по оттеснению ВСУ.                                                               

Отмечается, что в Москве больше не делают ставку на одновременное массированное наступление и Луганской, и в Донецкой областях. При этом Путин не отказался от планов взять под полный контроль весь украинский Донбасс.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Луганской ОГА ранее сообщали, что под контролем российских оккупантов находится уже 95% Луганской области. Самые ожесточенные бои в эти дни идут за Северодонецк — административный центр региона с 2014 года. Сейчас по всему Северодонецку стоит стойкий трупный запах.



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Источник: https://24tv.ua/ru/putin-otdal-prikaz-zahvatit-luganskuju-oblast-do-1-ijunja-doneck-do-1-ijulja_n1991847
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