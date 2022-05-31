Путин установил две даты по оккупации Луганской и Донецкой областей

Президент России Владимир Путин поставил перед российским военным командованием задачу 1 июня отчитаться о полном захвате Луганской области, а до 1 июля порадовать его приятными новостями о полном установлении контроля над соседней Донецкой областью. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует "24 канал", со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Исходя из той информации, которой располагают украинские спецслужбы в России намерены первым делом рассказать своим гражданам о полной оккупации Луганской области в Украине. Учитывая то, что оккупанты на Луганщине имею успех в продвижении, то именно этот регион Кремль хочет назвать первым, который удалось полностью взять под контроль российской армии. С оккупацией Донецкой области у оккупантов есть большие проблемы. Поэтому Путин решил выделить российским захватчикам еще месяц на проведение наступательной спецоперации по оттеснению ВСУ.

Отмечается, что в Москве больше не делают ставку на одновременное массированное наступление и Луганской, и в Донецкой областях. При этом Путин не отказался от планов взять под полный контроль весь украинский Донбасс.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Луганской ОГА ранее сообщали, что под контролем российских оккупантов находится уже 95% Луганской области. Самые ожесточенные бои в эти дни идут за Северодонецк — административный центр региона с 2014 года. Сейчас по всему Северодонецку стоит стойкий трупный запах.





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