Путин устроил чистки в своем Минобороны: кто попал под его руку

Периодические возмущения из-за некомпетентности и коррупции в верхушке армии РФ препятствуют военным усилиям президента РФ Владимира Путина с начала его вторжения в Украину.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом пишет The New York Times.

На каждом шагу российский президент избегал каких-либо серьезных публичных шагов, которые могли бы быть расценены как подтверждение критики, сохраняя своего министра обороны и старшего генерала на их должностях, меняя командиров на поле боя и предпринимая другие действия ниже в цепи командования.

Теперь, когда кризис на поле боя обострился, а Евгений Пригожин погиб, Путин начал действовать, сменив министра обороны впервые за более десяти лет и допустив аресты из-за коррупции среди чиновников министерства.

"Эти шаги положили начало крупнейшей реформе в Министерстве обороны России с начала вторжения и подтвердили преимущество господина Путина избегать крупных, оперативных изменений в разгар кризиса, а вместо этого действовать в менее заметное время по собственному выбору", — говорится в сообщении.

Последние шаги лидера Кремля свидетельствуют о том, что он испытывает большую уверенность в своих перспективах на поле боя в Украине и своей политической власти в начале своего пятого президентского срока, отмечают эксперты.

Российские войска преуспевают в Украине, захватывая территории вокруг Харькова и в регионе Донбасса, в то время как Украина сталкивается с задержками помощи от Соединенных Штатов и ограниченными запасами боеприпасов и личного состава. Руководство Кремля настроено оптимистично.

"Они, скорее всего, считают ситуацию в силах достаточно стабильной, чтобы наказать некоторых в военном руководстве за ее предыдущие неудачи", — сказал Майкл Кофман, эксперт по российской армии и старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Старшая научная сотрудница Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот отметила, что аресты чиновников вряд ли искоренят масштабную коррупцию в армии РФ, но они могут заставить высших чиновников дважды подумать перед кражей в больших размерах, по крайней мере, на время.

Генерал-майор Иван Попов, высокопоставленный российский военачальник, возглавлявший сдерживавшие контрнаступление Украины силы, выразил недовольство российскому военному руководству. Недавно его задержали по обвинению в мошенничестве. По словам его адвоката, он отрицает свою вину.

"Суть в том, что война обнажила множество различных проблем – коррупцию, некомпетентность и открытость к публичным проявлениям неповиновения, – которые руководство страны считает необходимым решить", – сказал Сэмюэл Чарап, старший политолог из RAND Corporation. "Сейчас очень удачное время для этого, потому что на поле боя нет краткосрочного острого риска".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия готовит ловушку Украины