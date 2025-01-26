Владимир Путин (фото из открытых источников)

После того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году, ее экономика превзошла предыдущие ожидания. Хотя результаты нельзя назвать чрезвычайными, они не катастрофические, пишет CNN.

В прошлом году экономика России, опирающаяся на военную промышленность, вероятно, росла быстрее, чем экономики США и ведущих европейских стран. Уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня, а рост оборонного бюджета, хоть и привел к сокращению других расходов, не вывел ситуацию из-под контроля.

Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона, отмечает, что эти результаты несут двойное сообщение: для российской общественности – "Мы выстояли", а для союзников Украины – "Мы выдержим дольше вас".

Однако эксперты считают, что этот образ экономической стабильности является иллюзией. Кремль усердно поддерживает вид стабильности российской экономики, чтобы влиять на своих противников. Но с приближением третьей годовщины войны эта "маска" начинает постепенно исчезать.

Некоторые аналитики описывают ситуацию метафорой "экономика на стероидах". Такой рост может быть быстрым, но он не является естественным и кратковременным.

"Стероиды хорошие, но это не мышцы. Это больше похоже на бег под кокаином", – говорит Рыбакова.

Кремль также использует тактику "рефлексивного контроля", чтобы формировать восприятие своих противников. К примеру, Москва пытается убедить Запад, что ее экономическая мощность позволяет финансировать войну годами. Это может побуждать сторонников Украины к поиску компромиссов, отвечающих целям Кремля.

Александр Прокопенко из Евразийского центра Carnegie считает, что экономический рост и низкий уровень безработицы стали главными аргументами Путина. Однако реальность выглядит гораздо менее оптимистично. Как отмечает Крейг Кеннеди из Гарвардского университета, Кремль скрывает настоящую стоимость войны из-за "теневых" механизмов финансирования.

Согласно его исследованиям, государство заставило банки предоставлять льготные кредиты компаниям, занимающимся военными контрактами. С середины 2022 г. до конца 2024 г. объем частного кредитования увеличился на 71%, что соответствует 19,4% ВВП России. Около 60% этих кредитов (до 249 млрд долларов) было направлено на поддержку военных предприятий.

Эта схема может привести к финансовому кризису из-за накопления "токсичных долгов", что может разразиться, когда компании, связанные с войной, начнут объявлять дефолты.

Даже без возможных кризисов Россия сталкивается с серьезными экономическими проблемами. МВФ прогнозирует замедление роста ВВП в 2025 году до 1,4% после роста на 3,8% в 2024 году. Инфляция уже достигла 9,5% в 2024 году по сравнению с 7,4% в 2023 году. Некоторые супермаркеты даже вынуждены ограничивать продажу товаров первой необходимости из-за роста краж.

Проблемы на рынке труда также прибавляют напряженности. Несмотря на низкий уровень безработицы (2,3%), дефицит квалифицированных работников заставляет компании повышать зарплату, что создает дополнительное инфляционное давление.

Рост экономических проблем подрывает социальный контракт, на котором держится режим Путина.

"Люди больше не ждут справедливости от Кремля, но они ожидают финансовой поддержки", – отмечает Прокопенко.

Однако война поглощает финансирование социальных программ, что усугубляет разрыв между ожиданиями граждан и реальными возможностями государства. Прокопенко предупреждает, что Россия больше не может одновременно финансировать войну, сохранять экономическую стабильность и поддерживать социальное благополучие. Кремль пока справляется, но эта балансировка может вскоре потерпеть крах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что о позиционном российском журналисте Иване Яковине говорит, что его очень удивило заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что если бы у Дональда Трампа "не украли победу" в 2020 году, то, возможно, в Украине не было бы той ситуации, что сейчас.

По его словам, такое заявление просто поразительно. Журналист говорит, что Путин вырвался на вершину и стал президентом огромной страны. При этом, добавляет Яковина, устроился во власти, перегрыз всех тех, кто считал себя умнее его, пересаживал мятежных олигархов, оскопил суды и парламент, перебил оппозицию, начал несколько войн, стал абсолютным, никем и ничем не ограниченным обладателем.

