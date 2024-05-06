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Путин устроил ядерную истерию во время визита Си в ЕС. Как отреагирует Китай

Террористическая Россия устроила очередную ядерную истерию как раз во время визита президента Китая Си Цзиньпина в Европу. Как отметил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, КНР вряд ли понравятся новые угрозы РФ

6 мая 2024, 20:32
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские угрозы ядерным оружием во время "миротворческого" визита главы Китая Си Цзиньпина в Европу вряд ли ему понравятся, считает бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Путин устроил ядерную истерию во время визита Си в ЕС. Как отреагирует Китай

Владимир Путин

"Кажется – это истерический привет из Кремля",
– отметил Чалый.

При этом дипломат напомнил, что у Китая есть ядерная доктрина – "не использовать первым".

"Попытка использования россиянами хотя бы одного заряда тактического ядерного оружия приведет к потере Китая. Потеря Китая – к усилению нейтрализации агрессора и его поражению",
– заявил Чалый.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия начала очередную волну ядерных угроз. К примеру, в Минобороны страны-агрессора сообщили, что диктатор Владимир Путин поручил провести учения по использованию тактического ядерного оружия. После этого спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что таким образом Россия реагирует на "эскалацию" в войне с Украиной, которую террористы считают опасной. Так, например, Пескову не нравится, что Британия позволила Киеву бить его оружием по территории РФ. Кроме того, террористическую Россию пугают заявления из Франции и Соединенных Штатов по поводу того, что страны могут ввести в Украину свой военный контингент при определенных обстоятельствах.

Впрочем, эксперты подчеркивают, что с начала полномасштабного вторжения Россия уже почти четыре десятка раз пугала мир использованием ядерного оружия. При этом они отмечают, что диктатор Владимир Путин является трусом и не пойдет на применение ядерного оружия. Придерживается такого мнения и в украинской разведке. Там подчеркнули , что в очередных угрозах нет ничего нового, это просто слова.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0GTCjERmFqEzHc4vo7AdbygeJH1uKoPVHDzKVgjsVCfjh7FpSnH89EgoLcsBWBcHQl&id=100003056659575
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