Путин утвердил Стратегию национальной безопасности: о чем говорят подобные действия РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, где утвердил
стратегию национальной безопасности страны. В указе говорится, что достижение целей внешней политики
Кремля будет реализовано посредством укрепления “братских связей между
российским, белорусским и украинским народами” (без конкретики).
Владимир Путин (фото из открытых источников)
О чём говорят подобные действия РФ, которые, похоже,
приобретают уже характер стратегии? Как можно противостоять этому?
Эксперты оценили для портала
"Комментарии".
Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий
поясняет, что стратегия Путина — это "собирание земель". Причем если
географически он считает "своими" все территории, которые когда-то входили в
состав СССР, то внутри восстановленной империи он ориентируется не на советскую
модель с имитацией "интернационализма", а на модель царской России —
с откровенным доминированием русского этноса.
"Указанный этнос трактуется Кремлем также сугубо в имперской
досоветской парадигме — как "триединый", где "великоросы,
малороссы и белороссы" является лишь суб-этносами, притом "мало и
бело" трактуются как "несовершенные" субэтносы,
"испорченные" влиянием Запада и подлежат растворенных в великорусском этносе. В видении Путина украинцев в принципе не существует — это
"южнорусское наречие" вместо украинского языка и
"австро-германский политический проект" вместо нашего
национально-освободительного движения и нашей государственности. Следует понять
и принять как данность — стратегической целью Кремля является полная ликвидация
Украины как явления и полная интеграция — как территории, так и большинства
населения — в восстановленную Российскую Империи. Не больше и не меньше", —
подчеркивает Евгений Дикий.
По его словам, без понимания этой цели РФ и экзистенциального
характера противостояния, при котором выживет или Украина, или Империя,
невозможно строить никакие прогнозы и выстраивать стратегию обороны. И чем
быстрее мы — и общество в целом, и в первую очередь руководители страны –
примем для себя эту реальность, тем успешнее будет наша оборона.
"Что именно делать? Стратегически — строить успешную Украину,
с развитым демократическим обществом. Страну, максимально интегрированную в
глобальные мировые процессы и в частности в "коллективный Запад".
Именно это в парадигме Путина является заведомо невозможным. Часть
"триединого народа" по имперской версии никогда не может ни стать
успешной демократией, ни повернуться из Евразии в Европу. Как только нам это
удается — ломаются базовые основы имперской мифологии, которая кроме
вымышленного "триединства" содержит не менее важные
"скрепы" о неприемлемости для "православных славян"
западных демократических моделей. И именно поэтому Кремль сделает всё ради
нашего неуспеха, — предупреждает Евгений Дикий. — Но это вовсе не значит, что
мы не имеем шанса на победу".
А еще, отмечает эксперт, нам надо обратить внимание на то,
что опубликованная путинская концепция предусматривает горизонтальную
интеграцию "триединого народа".
Евгений Дикий поясняет: "Кремль этим фактически признаёт, что
прямое давление на Украину как государство не достигло успеха. И он переходит к
усилению разрушения Украины изнутри путем работы с отдельными средами,
отраслями, политическими силами и т.д., завязывая каждое из них в отдельности
на РФ. Этому следует противопоставить воспетый Аркадием Бабченко "ров с
крокодилами" — резать все связи, которые еще связывают нас с Империей Зла.
В первую очередь избавиться от провинциального комплекса, при котором РФ
пытается быть "посредником" между Украиной и современным глобальным
миром, навязывая нам свое искаженное видение этого глобального мира, а этот
вопрос в первую очередь языковой и информационной политики".
По мнению эксперта, украинский + английский должны вытеснить
русский во всех сферах. И этому следует активно способствовать государству.
"Сюда же ложится работа на "историческом фронте" — замена
имперской мифологии на реальную историю, вытеснение из голов украинцев и в
нашем медиа-пространстве советских стереотипов, на которых полностью базируется
современная путинская пропаганда", — акцентирует Евгений Дикий.
Он также обращает внимание, что если стратегическим оружием
Кремля является его гуманитарная политика, то тактической чаще всего выступает
коррупция. Так что, подчеркивает эксперт, очищение от коррупции и олигархата
следует рассматривать не только как наш "внутренний фронт", но и как
часть борьбы против возвращения Украины в российскую "тюрьму народов".
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ
Максим Яли считает, что ничего нового в путинской стратегии нет.
"Постсоветское пространство еще с 90-х всегда прописывалось в
стратегиях по национальной безопасности как сфера интересов России. Не говоря
уже об Украине и Беларуси, без контроля над которыми Россия, в принципе, не
может претендовать на имперский статус, — отмечает политолог. — Об этом еще в
начале 90-х писал покойный Збигнев Бжезинский в своей книге о геополитике
"Великая шахматная доска". С тех пор, как Россия "встала с
колен", она пытается усилить свое влияние на Украину. В том числе военными
методами по "принуждению к братской любви". Итог известен — потеря
Украиной части территорий, более 14 тысячи погибших в войне на Донбассе,
развязанной Кремлем, увеличение негативного отношения к РФ среди украинцев,
рост поддержки евроатлантической и европейской интеграции".
Противостоять этому, по мнению Максима Яли, можно только
системными и последовательным реформами внутри Украины. В том числе борьбой с
коррупцией как главным злом, которое не дает развивать и усиливать экономику.
"Нам важно выгодно отличаться от условий жизни и ведения
бизнеса в России, — уверен политолог. — Главный удар, который может нанести
Украина в ответ на такую политику Кремля — искоренить те негативные стороны и
аспекты, которые существуют в РФ и у нас как наследие тоталитарного прошлого –
коррупцию, правовой нигилизм, нарушение гражданских прав, невозможность
отстоять правду в суде, полицейский и бандитский беспредел".
Максим Яли отмечает, что некоторые положительные изменения
произошли в 2014-15 гг после "Революции Достоинства ", когда политики
всерьез были напуганы народным гневом. Но затем начался откат назад, а все
провалы в реформах списывались на войну.
"Увы, Зеленский пока тоже не продемонстрировал эффективность
выполнение своих предвыборных обещаний. Идет война за перераспределение
финансовых потоков, а для рядовых людей, для малого бизнеса вводятся новые
налоги и поборы. Естественно, такой пример не может служить образцом, подталкивая
граждан России к борьбе с режимом. В некоторых сферах, в том числе упрощения
ведения бизнеса и борьбы с коррупцией, Россия даже демонстрирует большие
успехи. Так что света в конце тоннеля я пока не вижу", — признался эксперт.
Зато он видит изменение позиции Запада, который так же
разочарован провалом реформ в Украине, как и многие наши граждане.
"Запад не понимает, зачем ему продолжать нести финансовые
потери от санкций, когда на горизонте маячит финансово-экономический и
геополитический монстр в лице Китая, который умело пользуется ресурсами России
и противостоянием Кремля с Западом. Я уже не говорю о проигрыше в
информационном противостоянии с Кремлем, — отмечает Максим Яли. — Россия не
жалеет ресурсов на пропаганду, в которой Украина предстает в образе
"failed state" как раз из-за своего руководства, которое находится
под внешним управлением. При этом Кремлем всегда подчеркивается, что русские и
украинцы — братья, а всему виной — США и продажное руководство Украины".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом Путиным, но у него есть одно условие.
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