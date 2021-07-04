Путин утвердил Стратегию национальной безопасности: о чем говорят подобные действия РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, где утвердил стратегию национальной безопасности страны. В указе говорится, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано посредством укрепления “братских связей между российским, белорусским и украинским народами” (без конкретики).

Владимир Путин (фото из открытых источников)

О чём говорят подобные действия РФ, которые, похоже, приобретают уже характер стратегии? Как можно противостоять этому? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий поясняет, что стратегия Путина — это "собирание земель". Причем если географически он считает "своими" все территории, которые когда-то входили в состав СССР, то внутри восстановленной империи он ориентируется не на советскую модель с имитацией "интернационализма", а на модель царской России — с откровенным доминированием русского этноса.



"Указанный этнос трактуется Кремлем также сугубо в имперской досоветской парадигме — как "триединый", где "великоросы, малороссы и белороссы" является лишь суб-этносами, притом "мало и бело" трактуются как "несовершенные" субэтносы, "испорченные" влиянием Запада и подлежат растворенных в великорусском этносе. В видении Путина украинцев в принципе не существует — это "южнорусское наречие" вместо украинского языка и "австро-германский политический проект" вместо нашего национально-освободительного движения и нашей государственности. Следует понять и принять как данность — стратегической целью Кремля является полная ликвидация Украины как явления и полная интеграция — как территории, так и большинства населения — в восстановленную Российскую Империи. Не больше и не меньше", — подчеркивает Евгений Дикий.

По его словам, без понимания этой цели РФ и экзистенциального характера противостояния, при котором выживет или Украина, или Империя, невозможно строить никакие прогнозы и выстраивать стратегию обороны. И чем быстрее мы — и общество в целом, и в первую очередь руководители страны – примем для себя эту реальность, тем успешнее будет наша оборона.

"Что именно делать? Стратегически — строить успешную Украину, с развитым демократическим обществом. Страну, максимально интегрированную в глобальные мировые процессы и в частности в "коллективный Запад". Именно это в парадигме Путина является заведомо невозможным. Часть "триединого народа" по имперской версии никогда не может ни стать успешной демократией, ни повернуться из Евразии в Европу. Как только нам это удается — ломаются базовые основы имперской мифологии, которая кроме вымышленного "триединства" содержит не менее важные "скрепы" о неприемлемости для "православных славян" западных демократических моделей. И именно поэтому Кремль сделает всё ради нашего неуспеха, — предупреждает Евгений Дикий. — Но это вовсе не значит, что мы не имеем шанса на победу".

А еще, отмечает эксперт, нам надо обратить внимание на то, что опубликованная путинская концепция предусматривает горизонтальную интеграцию "триединого народа".

Евгений Дикий поясняет: "Кремль этим фактически признаёт, что прямое давление на Украину как государство не достигло успеха. И он переходит к усилению разрушения Украины изнутри путем работы с отдельными средами, отраслями, политическими силами и т.д., завязывая каждое из них в отдельности на РФ. Этому следует противопоставить воспетый Аркадием Бабченко "ров с крокодилами" — резать все связи, которые еще связывают нас с Империей Зла. В первую очередь избавиться от провинциального комплекса, при котором РФ пытается быть "посредником" между Украиной и современным глобальным миром, навязывая нам свое искаженное видение этого глобального мира, а этот вопрос в первую очередь языковой и информационной политики".

По мнению эксперта, украинский + английский должны вытеснить русский во всех сферах. И этому следует активно способствовать государству.

"Сюда же ложится работа на "историческом фронте" — замена имперской мифологии на реальную историю, вытеснение из голов украинцев и в нашем медиа-пространстве советских стереотипов, на которых полностью базируется современная путинская пропаганда", — акцентирует Евгений Дикий.

Он также обращает внимание, что если стратегическим оружием Кремля является его гуманитарная политика, то тактической чаще всего выступает коррупция. Так что, подчеркивает эксперт, очищение от коррупции и олигархата следует рассматривать не только как наш "внутренний фронт", но и как часть борьбы против возвращения Украины в российскую "тюрьму народов".

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что ничего нового в путинской стратегии нет.

"Постсоветское пространство еще с 90-х всегда прописывалось в стратегиях по национальной безопасности как сфера интересов России. Не говоря уже об Украине и Беларуси, без контроля над которыми Россия, в принципе, не может претендовать на имперский статус, — отмечает политолог. — Об этом еще в начале 90-х писал покойный Збигнев Бжезинский в своей книге о геополитике "Великая шахматная доска". С тех пор, как Россия "встала с колен", она пытается усилить свое влияние на Украину. В том числе военными методами по "принуждению к братской любви". Итог известен — потеря Украиной части территорий, более 14 тысячи погибших в войне на Донбассе, развязанной Кремлем, увеличение негативного отношения к РФ среди украинцев, рост поддержки евроатлантической и европейской интеграции".

Противостоять этому, по мнению Максима Яли, можно только системными и последовательным реформами внутри Украины. В том числе борьбой с коррупцией как главным злом, которое не дает развивать и усиливать экономику.

"Нам важно выгодно отличаться от условий жизни и ведения бизнеса в России, — уверен политолог. — Главный удар, который может нанести Украина в ответ на такую политику Кремля — искоренить те негативные стороны и аспекты, которые существуют в РФ и у нас как наследие тоталитарного прошлого – коррупцию, правовой нигилизм, нарушение гражданских прав, невозможность отстоять правду в суде, полицейский и бандитский беспредел".

Максим Яли отмечает, что некоторые положительные изменения произошли в 2014-15 гг после "Революции Достоинства ", когда политики всерьез были напуганы народным гневом. Но затем начался откат назад, а все провалы в реформах списывались на войну.

"Увы, Зеленский пока тоже не продемонстрировал эффективность выполнение своих предвыборных обещаний. Идет война за перераспределение финансовых потоков, а для рядовых людей, для малого бизнеса вводятся новые налоги и поборы. Естественно, такой пример не может служить образцом, подталкивая граждан России к борьбе с режимом. В некоторых сферах, в том числе упрощения ведения бизнеса и борьбы с коррупцией, Россия даже демонстрирует большие успехи. Так что света в конце тоннеля я пока не вижу", — признался эксперт.

Зато он видит изменение позиции Запада, который так же разочарован провалом реформ в Украине, как и многие наши граждане.

"Запад не понимает, зачем ему продолжать нести финансовые потери от санкций, когда на горизонте маячит финансово-экономический и геополитический монстр в лице Китая, который умело пользуется ресурсами России и противостоянием Кремля с Западом. Я уже не говорю о проигрыше в информационном противостоянии с Кремлем, — отмечает Максим Яли. — Россия не жалеет ресурсов на пропаганду, в которой Украина предстает в образе "failed state" как раз из-за своего руководства, которое находится под внешним управлением. При этом Кремлем всегда подчеркивается, что русские и украинцы — братья, а всему виной — США и продажное руководство Украины".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом Путиным, но у него есть одно условие.

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