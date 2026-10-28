Путин утверждает дать атак с шаманами: что известно о графике обстрелов Украины

Российские массированные обстрелы Украины могут регулярно совпадать с полной Луной. Военный эксперт Олег Жданов обратил внимание на эту закономерность, а исследователи предположили, что Владимир Путин может придавать мистическое значение лунным циклам.

Влияют ли шаманы на решение Путина по ударам по Украине

26 октября Жданов заявил, что за последний год замечал совпадение между полной Луной и массированными российскими атаками. По его словам, обстрелы производились не только ракетами, но и ударными беспилотниками или комбинированными средствами.

"Здесь уже даже конспирология есть. Каждое полнолуние они проводят массированный обстрел нашей страны. Это статистика так говорит. Я не верю сам в конспирологию и не занимаюсь этим, но совпадение такое, к сожалению, существует", — утверждает Жданов.

Исследователь мистических учений Игорь Мехеда считает, что российское руководство может придавать символическое значение полнолунием, молодым людям и затемнениям. По его мнению, такие представления могут быть связаны с верой в особую миссию России и сверхъестественную поддержку ее военных действий.

"Здесь очень мало совпадений. Здесь видно, что это делается сознательно", – отметил специалист.

Мехеда также проводит параллели с нацистской Германией, где некоторые представители руководства интересовались астрологией и мистическими учениями.

Сообщения об интересе Путина к шаманским практикам появлялись и раньше. В частности, бывшая депутат Госдумы России Мария Максакова рассказывала о вероятных шаманских обрядах с участием Путина и Сергея Шойгу. Российский политолог Валерий Соловей также утверждал, что на решение Путина о полномасштабном вторжении в Украину повлияли ритуалы.

Однако убедительных доказательств того, что Кремль планирует удары по астрологическим или оккультным мотивам, пока нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что произошло первое предсказание перуанских шаманов: что они предвещали войну в Украине в 2026 году.