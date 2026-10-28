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Путин утверждает дать атак с шаманами: что известно о графике обстрелов Украины

Массированные обстрелы Украины совпадают с полной Луной. Исследователи рассказали о шаманах и мистике Кремля

28 октября 2026, 12:20
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Slava Kot

Российские массированные обстрелы Украины могут регулярно совпадать с полной Луной. Военный эксперт Олег Жданов обратил внимание на эту закономерность, а исследователи предположили, что Владимир Путин может придавать мистическое значение лунным циклам.

Путин утверждает дать атак с шаманами: что известно о графике обстрелов Украины

Влияют ли шаманы на решение Путина по ударам по Украине

26 октября Жданов заявил, что за последний год замечал совпадение между полной Луной и массированными российскими атаками. По его словам, обстрелы производились не только ракетами, но и ударными беспилотниками или комбинированными средствами.

"Здесь уже даже конспирология есть. Каждое полнолуние они проводят массированный обстрел нашей страны. Это статистика так говорит. Я не верю сам в конспирологию и не занимаюсь этим, но совпадение такое, к сожалению, существует", — утверждает Жданов.

Исследователь мистических учений Игорь Мехеда считает, что российское руководство может придавать символическое значение полнолунием, молодым людям и затемнениям. По его мнению, такие представления могут быть связаны с верой в особую миссию России и сверхъестественную поддержку ее военных действий.

"Здесь очень мало совпадений. Здесь видно, что это делается сознательно", – отметил специалист.

Мехеда также проводит параллели с нацистской Германией, где некоторые представители руководства интересовались астрологией и мистическими учениями.

Сообщения об интересе Путина к шаманским практикам появлялись и раньше. В частности, бывшая депутат Госдумы России Мария Максакова рассказывала о вероятных шаманских обрядах с участием Путина и Сергея Шойгу. Российский политолог Валерий Соловей также утверждал, что на решение Путина о полномасштабном вторжении в Украину повлияли ритуалы.

Однако убедительных доказательств того, что Кремль планирует удары по астрологическим или оккультным мотивам, пока нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что произошло первое предсказание перуанских шаманов: что они предвещали войну в Украине в 2026 году.



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