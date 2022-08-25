Путин увеличил штатную численность российской армии: что известно

25 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении численности вооруженных сил России с 1,9 млн. до 2 млн. 39 тыс. человек. В том числе 1 млн. 150 тыс. военнослужащих. Соответствующая информация появилась в официальном уведомлении на российском портале правовой информации.

Следует отметить, что документ касается именно военных. Следовательно, их численность увеличится на 137 тыс. Но, к российской армии относятся не только военнослужащие.

Минобороны РФ уже поручено предусмотреть выделение средств из бюджета на содержание армии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, решится ли Путин объявить фейковые референдумы . Россия до конца этой недели может подтвердить проведение референдумов по присоединению на территориях Украины, контролируемых армией РФ. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, аналитик Петр Бурковский заявил, что Россия планировала организовать марионеточные оккупационные правительства на большей территории Украины. Это было известно западным и украинским спецслужбам еще до начала войны. Проведение псевдореферендума должно было закрепить разделение Украины на отдельные государства. Об этом летом 2021 года Владислав Сурков откровенно рассказывал западным медиа. То, что мы видим, – это движение по инерции провалившегося плана оккупации всей Украины. Однако, отмечает эксперт, для внутреннего использования Кремля нужны эти "референдумы", чтобы показать "победу спецоперации". По мнению аналитика, минимальная цель этого шантажа – реализовать перемирие и закрепить захваченные территории. Максимальное – выиграть время и ослабить Украину до нового наступления.