Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ: сколько теперь будет военных в армии

Кремлевский диктатор Владимир Путин своим указом с 1 декабря 2024 года увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил РФ на 180 тыс. — до 1,5 млн человек. Соответствующий указ уже размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Российская армия

Так, согласно документу, штатная численность вооруженных сил устанавливается на уровне 2 389 130 человек, в том числе — 1 500 000 военнослужащих.

В предыдущем указе этот показатель составлял 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Предыдущий указ действует с 1 декабря 2023 года, новый указ диктатора вступил в силу с 1 декабря текущего года.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас диктатор Путин всячески демонстрирует миру, что он якобы готов вести войну в Украине еще очень долго. Об этом свидетельствует тот факт, что он, например, заключил контракты с КНДР и Ираном на поставку оружия и боеприпасов. Западу необходимо ответить России, показав единство и готовность оказывать Украине максимальную помощь. Но с этим пока проблемы. США никак не могут разрешить ВСУ бить американским оружием вглубь России. И из этого уже откровенно смеются в Кремле. Все обсуждения на тему ударов вглубь России там называют просто болтовней и добавляют, что Путин четко сказал, что ждет мир, если Украина таки получит такое разрешение.

В то же время, Запад сейчас активно предлагает разные мирные планы относительно прекращения войны. Но при этом там почему-то предлагают только Украине идти на компромиссы, забывая об агрессоре России. Кроме того, на Западе никак не могут понять, что прекращение боевых действий это не одно и то же, что и прекращение войны.



