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Путин уверяет, что по Зеленскому с США вопрос уже решен: что выдал диктатор

Владимир Путин выдал версию о планах США "избавиться от Зеленского"

сегодня, 08:48
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин продолжает выдавать абсурдные заявления относительно Украины. Новое заявление российского диктатора состояло в том, что якобы в Москве уже знают, что США хотят, чтобы Украина понизила мобилизационный возраст, а после этого планируют "избавиться от Зеленского".

Путин уверяет, что по Зеленскому с США вопрос уже решен: что выдал диктатор

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Это мы знаем наверняка. Это требование со стороны администрации США к украинскому руководству, если его можно считать руководством после того, как были отменены выборы. Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения – понизить мобилизационный возраст до 18 лет. А потом от Зеленского избавятся просто", – заявил диктатор.

Однако, по словам Путина, это "непростая история" и займет она несколько месяцев.

По словам диктатора, закон надо принять, совершить определенные шаги.                                                     

"Сейчас у нас июнь 2024 года. Чтобы все, это сделать, мне кажется, нужен год. До весны, до начала следующего года, как минимум, будут терпеть, когда он все сделает, и скажут "До свидания", – резюмировал Путин.

Отметим, также Путин заявил, что для РФ ничего не изменится после президентских выборов в США. При этом он опять назвал Джо Байдена "предсказуемым политиком".

"Действительно, это (Байден) политик старой школы, и вот то, что ему не понравилось, и он в известной степени даже начал меня атаковать — я так и думал, что это будет — значит, я прав, он предсказуем. Значит, это только подтверждает наши соображения о том, о чем я говорил", — заявил кремлевский диктатор.




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