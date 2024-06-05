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Путин рассказал, как изменятся отношения между РФ и США после американских выборов

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что для РФ ничего не изменится после президентских выборов в США. При этом он опять назвал Джо Байдена «предсказуемым политиком»

сегодня, 21:35
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил кремлевский диктатор Владимир Путин, он не ожидает, что после президентских выборов в США произойдут какие-то изменения в политике Вашингтона в отношении Москвы.

Путин рассказал, как изменятся отношения между РФ и США после американских выборов

Владимир Путин

Также кремлевский диктатор заявил, что по большому счету России все равно, кто победит на выборах в Соединенных Штатах.

"Сказать, что – и я говорю совершенно искренне, – что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике, я бы так не сказал. Думаем, что ничего, по сути, такого серьезного не произойдет",
— отметил президент РФ.

При этом диктатор Путин вспомнил, что бывшего президента Дональда Трампа обвиняли "чуть ли не в шпионаже в пользу РФ". По его словам, это "полная чушь и бред". Такие заявления он назвал элементами политической борьбы между демократами и республиканцами.

Кроме того, Путин вновь назвал президента Джо Байдена "предсказуемым политиком".

"Действительно, это (Байден) политик старой школы, и вот то, что ему не понравилось, и он в известной степени даже начал меня атаковать — я так и думал, что это будет — значит, я прав, он предсказуем. Значит, это только подтверждает наши соображения о том, о чем я говорил",
— заявил кремлевский диктатор.

При этом Путин заявил, что для РФ неважно, кто станет президентом США, дескать, Кремль будет работать с любым президентом, которого изберет американский народ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп отреагировал на комментарии Путина, который рассказал, что хочет, чтобы следующим президентом США стал Джо Байден. Владимир Путин указал, что Байден более опытен и предсказуем, чем Трамп. Дональд Трамп ответил, что во время своего первого срока "много общался с Путиным и хорошо с ним ладил" и обвинил Джо Байдена в сегодняшней международной ситуации, в частности и в войне в Украине.




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Источник: https://www.interfax.ru/spief2024/965144
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