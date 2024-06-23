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Путин уволил генерала ФСБ, готовившего вторжение РФ в Украину: кто его заменил

Путин возложил большие надежды на разведывательные данные Пятой службы.

23 июня 2024, 20:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российское оппозиционное издание "Важные истории" сообщило о серии изменений в руководстве Пятой службы Федеральной службы безопасности России (ФСБ), специализирующейся на собрании разведданных в России и странах бывшего Советского Союза, подтверждающего Институт изучения войны (ISW).

Путин уволил генерала ФСБ, готовившего вторжение РФ в Украину: кто его заменил

Сергей Беседа (фото из открытых источников)

Согласно сообщению, бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Беседу в должности главы 5-й службы ФСБ сменил Алексей Комков. Беседа официально ушел в отставку с поста начальника 5-й службы по возрасту и стал личным советником главы ФСБ России Александра Бортникова.

Алексей Комков ранее работал заместителем руководителя контрразведки ФСБ и связан с первым заместителем директора ФСБ Сергеем Королевым. Эти изменения в руководстве могут оказать значительное влияние на работу службы и ее дальнейшую стратегию.

Следует отметить, что президент России Владимир Путин полагался на разведывательные данные Пятой службы, начиная вторжение в Украину, что подчеркивает важность этого подразделения в контексте российской военной стратегии и разведывательной деятельности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Фейгин объяснил, для кого Путин озвучил ультиматум по поводу войны в Украине. Российский блоггер и оппозиционный политик Марк Фейгин заявил, что условия Путина по окончании войны были озвучены российским диктатором для американцев. По словам Фейгина, США и Россия постоянно поддерживают контакт между собой.

Марк Фейгин в интервью "Эспрессо" рассказал, что ультиматум, озвученный Путином перед Саммитом мира, направлен на западную аудиторию. Оппозиционный политик отметил, что между Москвой и Вашингтоном в последние месяцы интенсифицировалась связь. По словам Фейгина, США пытались убедить Путина не наступать на Харьковщину, чтобы избежать массовых жертв, а Вашингтон не давал разрешения Украине для ударов по РФ.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-22-2024
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