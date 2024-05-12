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Путин уволил Шойгу и провел большие кадровые перестановки во власти

Вместо Шойгу Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова.

сегодня, 21:59
Автор:
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Лиля Воробьева
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Владимир Путин решил заменить в должности министра обороны Сергея Шойгу. На его место он предложил назначить первого заместителя главы правительства Российской Федерации Андрея Белоусова. Об этом сообщают российские СМИ.

Путин уволил Шойгу и провел большие кадровые перестановки во власти

Путин и Шойгу (фото из открытых источников)

Сегодня, 12 мая, Путин внес ряд предложений по изменениям в руководстве в силовом блоке Российской Федерации.

Практически все руководители остались на своих должностях. Среди них:

Сергей Лавров – министр иностранных дел; Константин Чуйченко – глава Министерства юстиции; Владимир Колокольцев – глава МВД; Александр Куренков – глава МЧС; Александр Бортников – директор ФСБ; Сергей Нарышкин – глава СВР; Виктор Золотов – руководитель Росгвардии; Дмитрий Кочнев – глава Федеральной службы охраны.

Однако Путин решил сменить министра обороны, которым сейчас является Сергей Шойгу. Взамен, он предложил Андрея Белоусова. В то же время начальник Генштаба армии окупантов Валерий Герасимов продолжит свою деятельность.

Шойгу продолжит работать в сфере, которую знает изнутри, он курировать работу ФС ВТС , заявил Песков

Что известно о Белоусове

Белоусов является первым заместителем главы правительства РФ. С 21 июля 2022 г. он находится под санкциями ЕС за поддержку войны России против Украины.

Ранее он занимал следующие должности:

  • заместитель Министра экономического развития и торговли русской Федерации;
  • директор Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации;
  • министр экономического развития русской Федерации;
  • ассистент Президента русской Федерации;
  • первый заместитель главы правительства Российской Федерации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскую армию ждут большие перемены . Недавно в России арестовали одного из заместителей Шойгу, подозревая во взяточничестве. По так называемому переназначению Путина нужно назначать и новых чиновников, это очень удобно — избавиться от тех, кто по тем или иным причинам кремлевский режим теперь не устраивает.



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Источник: https://t.me/bbbreaking/181527
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