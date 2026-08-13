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Путин уже не может этого скрыть: чего боится глава Кремля

Путин через три недели посетил шесть городов России. Кремль превращает поездки диктатора в показательную картинку для населения

13 августа 2026, 20:46
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Кречмаровская Наталия

Еще недавно диктатор почти не покидал Москву. Теперь он стремительно ездит по городам, но маршруты красноречиво обходят регионы, до которых могут добраться украинские дроны. Лидер РФ Владимир Путин за менее трех недель посетил шесть городов России, хотя в начале года значительно реже покидал Москву. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Путин уже не может этого скрыть: чего боится глава Кремля

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Особое внимание привлекает география маршрутов: Путин преимущественно уезжает подальше от европейской части России и потенциальной досягаемости украинских дронов. Его визиты сопровождаются обычным для Кремля театром безопасности. В Новосибирске жителям домов и студенческих общежитий вдоль маршрута кортежа запрещали подходить к окнам и пользоваться электронными устройствами. Даже электроскутеры попали под ограничения.

Перед приездом Путина города в спешке приводят к "парадному" виду: ремонтируют дороги, косят траву, а на заправках могут временно снижать цены на бензин. Затем кортеж уезжает, а картинка меняется.

При таком подходе поездки Путина все больше напоминают не рабочие визиты, а масштабную пиар-кампанию. Пока война против Украины истощает экономику страны-агрессорки, Кремль пытается показать россиянам совершенно иную реальность.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что во властных кругах России паника — ситуация откровенно не в пользу Москвы: на фронте успехов нет, НПЗ и склады пылают, россияне уже не хотят умирать на войне, скрытая мобилизация срывается. В такой ситуации Путину остается одно – завершать войну. Вероятно, такой сценарий и готовят в Кремле.



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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02EjjudsEJZKFDimb4A44S5KR2aQUw2d5fbwR5ymQWg3he14Sph9jHtb7o9GAKGLWfl
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