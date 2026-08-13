Путін уже не може цього приховати: чого боїться очільник Кремля

Ще недавно диктатор майже не залишав Москву. Тепер він стрімко їздить містами, але маршрути промовисто оминають регіони, до яких можуть дістатися українські дрони. Лідер РФ Володимир Путін за менш ніж три тижні відвідав шість міст Росії, хоча на початку року значно рідше залишав Москву. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Особливу увагу привертає географія маршрутів: Путін переважно їде подалі від європейської частини Росії та потенційної досяжності українських дронів. Його візити супроводжуються звичним для Кремля театром безпеки. У Новосибірську мешканцям будинків і студентських гуртожитків уздовж маршруту кортежу забороняли підходити до вікон та користуватися електронними пристроями. Навіть електроскутери потрапили під обмеження.

Перед приїздом Путіна міста поспіхом приводять до "парадного" вигляду: ремонтують дороги, косять траву, а на заправках можуть тимчасово знижувати ціни на бензин. Потім кортеж їде, а картинка змінюється.

За такого підходу поїздки Путіна дедалі більше нагадують не робочі візити, а масштабну піар-кампанію. Поки війна проти України виснажує економіку країни-агресорки, Кремль намагається показати росіянам зовсім іншу реальність.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у владних колах Росії паніка - ситуація відверто не на користь Москви: на фронті успіхів немає, НПЗ та склади палають, росіяни вже не хочуть помирати на війні, прихована мобілізація зривається. У такій ситуації Путіну залишається одне — завершувати війну. Ймовірно такий сценарій і готують у Кремлі.