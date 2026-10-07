Путин уже не может этого скрыть: что выдает слабость главы Кремля

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Кречмаровская Наталия
В России в очередной раз заговорили о ядерном оружии – на его применение намекал лидер РФ Владимир Путин в своей речи на Валдае. Также в сети интернет распространялась новость о бункере на Урале, откуда можно управлять ядерным арсеналом.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Журналист Дмитрий Гордон отметил, что нужно обратить внимание, в какой именно "обертке" Путин представил эти угрозы. Журналист напомнил, что проходят учения НАТО недалеко от Калининграда, в Балтийском море, и, якобы по словам Путина — "типа вот если они посягают на Калининград или на какую-нибудь другую нашу территорию, мы тогда применим".
Однако, как отмечает журналист, главный вопрос в том, что угрозы ядеркой – это признак силы или наоборот слабости.
Одним из главных маркеров журналист называет ситуацию на фронте. Там ведь армия Путина отступает.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин может пойти на реальные мирные переговоры весной 2027 года, когда использует все возможное оружие, чтобы дожать Украину на уступки.