Путин уже не может этого скрыть: что выдает слабость главы Кремля

В России в очередной раз заговорили о ядерном оружии – на его применение намекал лидер РФ Владимир Путин в своей речи на Валдае. Также в сети интернет распространялась новость о бункере на Урале, откуда можно управлять ядерным арсеналом.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон отметил, что нужно обратить внимание, в какой именно "обертке" Путин представил эти угрозы. Журналист напомнил, что проходят учения НАТО недалеко от Калининграда, в Балтийском море, и, якобы по словам Путина — "типа вот если они посягают на Калининград или на какую-нибудь другую нашу территорию, мы тогда применим".

Однако, как отмечает журналист, главный вопрос в том, что угрозы ядеркой – это признак силы или наоборот слабости.

"Сильные никогда не поднимают вопрос ядерного оружия". Это табу. Только слабые, которым плохо, способны этот вопрос поднять. Путин слаб сегодня. Путину плохо сегодня. Предусматриваю вопрос. Ты серьезно? Путину плохо? Он так бомбит Киев и другие города Украины. А деньги у него есть. Это ему плохо? Да, конечно, плохо”, — отметил Гордон.

Одним из главных маркеров журналист называет ситуацию на фронте. Там ведь армия Путина отступает.

"Они шокированы, потому что они же кормят свой народ тупой победными реалиями в кавычках. Они начинают выпуск новостей на федеральных своих каналах. С того, что "Сегодня российская армия освободила" и называют пять-шесть названий вообще, которые они освобождают годами, в кавычках освобождают", — под сомнение.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин может пойти на реальные мирные переговоры весной 2027 года, когда использует все возможное оружие, чтобы дожать Украину на уступки.



