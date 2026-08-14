Путин уже откровенно паникует: стало известно о главном страхе главы Кремля

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Кречмаровская Наталия
Российский лидер Владимир Путин "оседлал" воинственную тему — сделал свое военное пиар-турне. Украинские эксперты уверены, что на самом деле это проявление страха Путина.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан отметил, что Путин пытается "побрякать" оружием перед выборами. И этих выборов, по словам эксперта, он очень боится.
Россияне, по его словам, понимают, что война приходит в их дом. Гражданам РФ, как минимум, "прижигает" и глубинка уже выражает недовольство. А впереди Путину еще и мобилизация, отметил эксперт.
На боязнь выборов указывает и еще одно показательное решение Путина
Эксперт отметил, что сняли ее с выборов, чтобы не показать малейший негатив по "СВО" и войне. Решение по снятию партии и являлось показателем. По словам эксперта, именно этим в РФ и подсветили свою боязнь. Именно поэтому, подытожил Свитан, Путин и устраивает вояжи, чтобы показать что-то "военное".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Кремле истерика из-за решения Турции продать оружие Украине.