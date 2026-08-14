Путин уже откровенно паникует: стало известно о главном страхе главы Кремля

Российский лидер Владимир Путин "оседлал" воинственную тему — сделал свое военное пиар-турне. Украинские эксперты уверены, что на самом деле это проявление страха Путина.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что Путин пытается "побрякать" оружием перед выборами. И этих выборов, по словам эксперта, он очень боится.

"Реально боится по разным причинам. Первое недовольство россиян, проводимое политикой поддержки "СВО", так называемой. На самом деле это война. Россияне уже прекрасно понимают губительность, по крайней мере, дальнейших боевых действий, возможность нанесения ударов по основным реперным точкам Российской Федерации на всей территории этой империи", — пояснил эксперт.

Россияне, по его словам, понимают, что война приходит в их дом. Гражданам РФ, как минимум, "прижигает" и глубинка уже выражает недовольство. А впереди Путину еще и мобилизация, отметил эксперт.

На боязнь выборов указывает и еще одно показательное решение Путина

"Не просто так партию Яблоко снять. Это единственная партия, которая могла участвовать в выборах и которая проповедовала, можно сказать, или пропагандировала остановку боевых действий, была против "СВО", — заметил Свитан.

Эксперт отметил, что сняли ее с выборов, чтобы не показать малейший негатив по "СВО" и войне. Решение по снятию партии и являлось показателем. По словам эксперта, именно этим в РФ и подсветили свою боязнь. Именно поэтому, подытожил Свитан, Путин и устраивает вояжи, чтобы показать что-то "военное".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Кремле истерика из-за решения Турции продать оружие Украине.