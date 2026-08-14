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Путін уже відверто панікує: стало відомо про головний страх очільника Кремля

Військовий експерт Світан розповів, чому Путін боїться виборів

14 серпня 2026, 18:28
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Кречмаровская Наталия

Російський лідер Володимир Путін “осідлав” войовничу тему — зробив таке собі військове піар-турне. Українські експерти впевнені, що насправді це прояв страху Путіна.

Путін уже відверто панікує: стало відомо про головний страх очільника Кремля

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що Путін намагається “побряцати” зброєю перед виборами. І цих виборів, за словами експерта, він дуже боїться. 

“Реально боїться з різних причин. Перше невдоволення росіян, що проводиться політикою підтримки “СВО”, так званої. Насправді це війна. Росіяни вже чудово розуміють згубність, принаймні подальших бойових дій, можливість завдання ударів по основних реперних точках Російської Федерації на всій території цієї імперії”, — пояснив експерт. 

Росіяни, за його словами, розуміють, що війна приходить в їхній дім. Громадянам РФ, як мінімум, “припікає” і глибинка уже висловлює невдоволення. А попереду у Путіна ще й мобілізація, зазначив експерт.

На боязнь виборів вказує і ще одне показове рішення Путіна 

"Не просто так партію “Яблуко” зняти. Це єдина партія, яка могла брати участь у виборах і яка проповідувала, можна сказати, або пропагувала зупинку бойових дій, була проти "СВО", — зауважив Світан.

Експерт зазначив, що зняли її з виборів, щоб не показати найменший негатив по “СВО” та війні. Рішення щодо зняття партії і було показником. За словами експерта, саме цим в РФ і підсвітили свою боязнь. Саме тому, підсумував Світан, Путін і влаштовує вояжі, щоб показати щось “військове”. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Кремлі істерика через рішення Туреччини продати зброю Україні. 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ZyWyfIZ2pQY
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