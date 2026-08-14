Путін уже відверто панікує: стало відомо про головний страх очільника Кремля

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Кречмаровская Наталия
Російський лідер Володимир Путін “осідлав” войовничу тему — зробив таке собі військове піар-турне. Українські експерти впевнені, що насправді це прояв страху Путіна.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан зазначив, що Путін намагається “побряцати” зброєю перед виборами. І цих виборів, за словами експерта, він дуже боїться.
Росіяни, за його словами, розуміють, що війна приходить в їхній дім. Громадянам РФ, як мінімум, “припікає” і глибинка уже висловлює невдоволення. А попереду у Путіна ще й мобілізація, зазначив експерт.
На боязнь виборів вказує і ще одне показове рішення Путіна
Експерт зазначив, що зняли її з виборів, щоб не показати найменший негатив по “СВО” та війні. Рішення щодо зняття партії і було показником. За словами експерта, саме цим в РФ і підсвітили свою боязнь. Саме тому, підсумував Світан, Путін і влаштовує вояжі, щоб показати щось “військове”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Кремлі істерика через рішення Туреччини продати зброю Україні.