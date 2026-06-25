Путин уже решил: когда в РФ начнется большая мобилизация

С каждым днем становится все более ясным, что на фронте каких-либо весомых прорывов россияне не смогут достичь без мобилизации. Насколько она может быть эффективной с точки зрения войны должны говорить военные эксперты, но уже понятно, что мобилизация 300 тысяч, как это было в 2022 году ситуацию не спасет. Необходимо мобилизовать от 500 тысяч до миллиона. Однако есть сомнения, что у россиян есть мощности для сиюминутного набора такого количества рекрутов. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

"При этом у нас главная дилемма Путина: мобилизация за деньги добьет экономику: потеря человеческих ресурсов и отсутствие денег без включения печатного станка. С другой, Путин не рассматривает переговоры как выход из ситуации. А мобилизация без денег – может стать катализатором социальных взрывов", – отметил политолог.

По его словам, уже сейчас ясно, что нынешние управленческие методы функционирования российской экономики уже себя исчерпали. Нужно идти по нестандартным путям. 24 июня, например, Путин, де-факто, отдал решение проблемы бензинового кризиса в руки руководителя Роснефти Игорю Сечину, который в последние месяцы демонстрировал позицию "моя хата с краю".

"К чему приведет такой шаг пока сказать сложно, но можно предположить, что для большинства представителей этой отрасли – это плохой знак: Сечин всегда думает прежде всего о себе. Но, опять-таки, с одной стороны – это последняя соломинка за которую хватается Путин, а с другой, это еще больший кризис для отрасли из-за ручного управления и отсутствия хороших сценариев в ближайшие месяцы. Единственное, что может сделать Сечин – увеличение импорта топлива, но можно не сомневаться, что после выборов цены на горючее резко начнут расти", – отметил эксперт.

Он замечает, при этом следует понимать, что таких "сечьих" нужно больше одного, потому что кризисы наступают со всех сторон, но это ручное управление, которое ломает переставшая справляться модель. Ибо военные вызовы деклассировали достаточно либерально-технократическую модель управления российской экономикой.

"Исходя из всего вышеизложенного, Путин будет готовить большую мобилизацию на октябрь. Открытый вопрос: сколько будет мобилизовываться и за какие деньги", – подытожил Денисенко.

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